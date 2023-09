El ministro de Defensa de China desaparece 

dpa/picture alliance via Getty I

Crecen las sospechas de nuevas purgas en el Gobierno chino de Xi Jinping. El ministro de Defensa, Li Shangfu, de 65 años, acudió el pasado 29 de agosto a un foro de paz y seguridad con naciones africanas. Y desde entonces no se le ha visto en público, según informa el periódico La Razón.

No es el primer cargo del Ministerio de Defensa al que le ocurre lo mismo y la situación actual podría indicar que se está llevando a cabo una fuerte remodelación de la administración china ante un creciente malestar por casos de corrupción. La Administración estadounidense estima que el funcionario habría sido puesto bajo investigación en relación con cargos de corrupción en su anterior cargo.

Antes de llegar a ministro, Shangfu estaba al cargo del Departamento General de Armamento del Ejercito Popular de Liberación, que es el encargado de gestionar y llevar a cabo la compra de nuevas armas y equipamiento militar. Entre las últimas compras figuraban 10 aviones rusos de combate SU-35 y equipos relacionados con el sistema de misiles tierra-aire S-400, una transacción que fue criticada por Washington por violar las sanciones impuestas a Moscú por la invasión de Ucrania. El Departamento suele estar en el punto de mira por la corrupción rampante que padece.

"Problema de salud"

Todas las sospechas se dispararon la semana pasada, cuando Shangfu se ausentó de la cumbre de responsables de defensa chinos y vietnamitas del 7 y 8 de septiembre, considerada de mucha relevancia. Vietnam aseguró que China les había comunicado que su ausencia se debía a uno "problema de salud".

El caso no revestiría más importancia si no fuera porque hace apenas tres meses, en junio, Pekín puso la misma excusa en otra cita para su ahora exministro de Asuntos Exteriores Qin Gang, que se evaporó y no se supo más de él.

Shangfu sería el tercer funcionario en activo y de alto nivel que desaparece de la escena pública después Gang y el general de la Fuerza de Cohetes de Élite de las fuerzas armadas, Li Yuchao.