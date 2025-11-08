El nombre que hace temblar a los rusos: la unidad de soldados ucranianos que hacen todo lo posible para evitar el colapso en el frente

Ucrania reúne sus fuerzas para luchar por la última esperanza para salvar Pokrovsk. El ejército de Kiev está haciendo todo lo posible para que esta región no caiga en manos rusas. Tal y como informa el medio, De Telegraaf, se trata de una importante ciudad militar, cuya ofensiva comenzó hace 21 meses, y donde actualmente quedan entre 260 y 300 soldados rusos. De hecho, el ejército ruso envía alrededor de cien grupos de tres soldados cada uno todos los días.

De acuerdo a la información difundida, por el momento, Kiev ha enviado una contraofensiva en el norte de la región, y ha recuperado algunas localidades. Además, se han sumado los soldados de la Unidad Especial de Timur: fuerzas especiales del servicio de inteligencia militar ucraniano que son "estratégicamente importantes para la logística en el frente".

Tal y como reza la publicación, es destacable que se haya hecho pública la presencia de esta Unidad en el frente de la guerra, pues es "el mayor secreto" de las fuerzas armadas de Kiev. "Su principal fortaleza es que nadie sabe nada de ellos hasta que de repente aparecen detrás de las líneas y golpean devastadoramente".

Según el medio de comunicación, en agosto de este año, lograron evitar por sí solos que la ofensiva rusa en la región fronteriza de Sumy tuviera éxito. De este modo, pudieron cortar las líneas de suministro rusas, atacaron y destruyeron el puesto de mando principal, y, finalmente, 334 soldados rusos murieron y 550 resultaron gravemente heridos.

Asimismo, el lunes, en la ciudad de Avdiivka, a unos sesenta kilómetros de Pokrovsk, un centro de comando fue destruido con un nuevo avión no tripulado FP-2, cargado con 105 kilogramos de explosivos. El objetivo era la sede del grupo Rubicon, los operadores de drones rusos mejor entrenados y mejor equipados. "El ataque sorpresa llevaba la firma de la Unidad Especial Timur", celebra la publicación.

"Lo que hace que la Unidad sea tan excepcional, y temida, es que es una colección de unos veinte pequeños grupos que están altamente especializados en su forma de guerra no convencional", explica. Aun así, poco se sabe de esta unidad militar ucraniana: "Sigue siendo un secreto bien guardado".

Por su parte, el grupo militar lleva el nombre de un teniente coronel con el seudónimo de Timur. Ganó estatus de leyenda después de su ataque a Crimea en agosto de 2023.