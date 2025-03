El número dos de Trump manda a su mujer a Groenlandia: una "injerencia extranjera", denuncia su Gobierno

Usha Vance, esposa del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y uno de sus tres hijos viajarán la próxima semana a Groenlandia, en un momento de tensión con el presidente estadounidense, Donald Trump, que insiste en que su país debe tomar el control de la isla.

Usha Vance partirá de Estados Unidos el jueves y regresará el sábado, detalló un comunicado publicado este domingo por la Casa Blanca.

Según el diario danés Jyllands-Posten, que cita fuentes diplomáticas en Washington, Vance viajará acompañada del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Walz, principal consejero de Trump en asuntos exteriores. Sin embargo, la Casa Blanca no ha confirmado esa información.

El comunicado oficial de la oficina de la segunda dama señala que Vance y su hijo tienen previsto "visitar lugares históricos", "conocer el patrimonio groenlandés" y asistir a una popular carrera de trineos tirados por perros en este territorio autónomo de Dinamarca. La competición reúne a unos 37 conductores de trineos y 444 perros y ofrece, según la oficina de Vance, "una muestra extraordinaria de velocidad, destreza y trabajo en equipo".

En el comunicado se explica que Vance y la delegación estadounidense que la acompaña están "entusiasmados por presenciar esta emblemática carrera y celebrar la cultura y la unidad groenlandesas".

La ministra groenlandesa de Asuntos Exteriores en funciones, Vivian Motzfeldt, confirmó al diario danés Jyllands-Posten el viaje de Vance, aunque dijo no conocer la fecha exacta ni el programa.

La carrera ha recibido apoyo económico del consulado estadounidense en Nuuk (capital de Groenlandia), según confirmó la organización a Sermitsiaq, y el alcalde de Qeqqata, el municipio donde se celebra, ha rechazado una reunión con la esposa de Vance por la cercanía de las elecciones municipales groenlandesas, que se celebran el 1 de abril. "Puedo confirmar que una delegación estadounidense se ha dirigido a mí y que quería reunirse", declaró a Sermitsiaq Malik Berthelsen, alcalde de Qeqatta.

Personal de seguridad estadounidense viajará este domingo a Nuuk, donde permanecerá inicialmente Vance y donde ya estuvo a principios de enero en visita privada Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense.

Trump ya mostró en su primer mandato su interés por la isla y, tras su retorno en enero a la Casa Blanca, ha incluido Groenlandia dentro de una serie de objetivos geográficos estratégicos en aras de la seguridad nacional. "Tenemos a muchos de nuestros jugadores favoritos merodeando por la costa y tenemos que tener cuidado", planteó en sus últimas declaraciones, en una alusión velada a Rusia y China.

Por qué es tan codiciada Groenlandia Hablamos de una isla clave en el control del Ártico y con enormes recursos bajo el hielo. Donald Trump no se hizo magnate -pese a ls bancarrotas- por mal olfato.



Las reacciones

El primer ministro saliente de Groenlandia, Mute Egede, ha descrito este lunes de "injerencia extranjera" la citada visita. "Nuestra integridad y nuestra democracia deben ser respetadas sin ninguna injerencia extranjera", ha aseverado Egede en un mensaje difundido a través de su cuenta de Facebook.

En este sentido, ha recalcado que esta visita es "inaceptable" dadas las palabras vertidas durante los últimos meses desde la Administración Trump y ha indicado que este tipo de declaraciones "no habían sido oídas antes". "Hemos sido tratados de forma inaceptable", ha puntualizado. "Esta visita no puede ser vista únicamente como una visita privada. Ya podemos ver el desastre que ha causado", ha manifestado, si bien ha asegurado que "no habrá reuniones de alto nivel" hasta que haya nuevo Gobierno.

"Esto solo sucederá una vez haya jurado el cargo el nuevo Gobierno", ha señalado en referencia al líder de Demócratas y vencedor de las últimas elecciones de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, que también considera "inapropiadas" las declaraciones de Trump.

"Somos parte del mundo y no podemos prescindir de la cooperación con otros países. Sin embargo, estos tienen que estar dispuestos a respetar los acuerdos y leyes internacionales", ha explicado, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la "unidad". "Nosotros decidimos nuestro propio futuro", ha añadido.

Sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca, Brian Hugnes, ha indicado que el objetivo de la visita es "aprender sobre Groenlandia" y "expandir la cooperación entre las partes en materia económica". Así, ha señalado que la visita supone una oportunidad para "construir una alianza" y "impulsar la colaboración".

Aaja Chemnitz, diputada groenlandesa en el Parlamento danés, ha replicado a esas palabras y a la propia visita diciendo: "No, gracias, a que EEUU se involucre en la campaña groenlandesa, independientemente de en qué forma. Está claro que el equipo de Trump no respeta nuestro derecho a la autodeterminación sin que nadie de fuera se meta", escribió en Facebook.

Los líderes de todos los partidos político groenlandeses con representación parlamentaria mostraron en un comunicado conjunto la semana pasada, días después de las elecciones legislativas este mes, su rechazo a Trump. Cientos de groenlandeses se manifestaron además hace una semana en Nuuuk delante del consulado estadounidense.

Entre los asistentes a esa manifestación estaban el presidente groenlandés en funciones, Múte B. Egede, y el ganador de las elecciones, el liberal Jens-Frederik Nielsen, que apuesta por un independentismo a medio o largo plazo. Nielsen ha mostrado su deseo de formar un gobierno lo más amplio posible, aunque todavía continúan las negociaciones con los partidos doce días después de la celebración de los comicios.