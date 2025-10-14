El Estado de Palestina, tema tabú en el gran acuerdo de paz de Donald Trump para Gaza

Donald Trump ha logrado la foto que perseguía: el papel que pone fin a dos años de guerra en Gaza. Pero en ese papel falta algo más que una firma: falta una palabra. En las tres páginas de la llamada Declaración de Trump para la paz y la prosperidad duraderas, difundida por la Casa Blanca tras la ceremonia de Sharm el Sheij, no aparece ni una sola vez el término “Estado palestino”.

El acuerdo, firmado por el propio Trump junto al presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi, el turco Recep Tayyip Erdogan y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, proclama “un nuevo capítulo para la región definido por la esperanza, la seguridad y una visión compartida de paz y prosperidad”. Promete “paz, seguridad, estabilidad y oportunidades para todos los pueblos de la región, incluidos tanto los palestinos como los israelíes”. Habla de derechos humanos, de dignidad, de diálogo. Pero en ningún momento de soberanía, autodeterminación o independencia palestina.

El texto se esfuerza en un equilibrio casi quirúrgico: “Entendemos que una paz duradera será aquella en la que tanto palestinos como israelíes puedan prosperar con sus derechos humanos fundamentales protegidos, su seguridad garantizada y su dignidad respetada.” A primera vista parece una promesa justa. Pero al evitar cualquier referencia a la fórmula de los dos Estados, el plan convierte a Palestina en un sujeto humanitario, no político.

Trump lo confirmó horas después, en el Air Force One, cuando los periodistas le preguntaron si apoyaba la creación del Estado palestino. “No voy a hablar de un solo Estado ni a un doble Estado ni a dos Estados; nos referimos a la reconstrucción de Gaza”, respondió. Y remató: “Habrá que ver. No he comentado nada al respecto.”

En esa frase está todo. El presidente estadounidense ha firmado una paz que habla de reconstrucción, pero no de reconocimiento; de estabilidad, pero no de derechos nacionales. Un documento que promete la convivencia sin definir cómo convivir.

La omisión contrasta con lo que el mundo considera un consenso básico. Naciones Unidas, la Unión Europea, la Liga Árabe y la mayoría de gobiernos sostienen desde hace décadas que solo habrá una paz verdadera cuando existan dos Estados, Israel y Palestina, viviendo dentro de fronteras seguras y reconocidas. Es el principio que consagra la resolución 242 del Consejo de Seguridad y que ha guiado cada intento diplomático desde los Acuerdos de Oslo de 1993.

Trump rompe con esa tradición. Donde sus predecesores hablaban de solución política, él habla de gestión. “Nos comprometemos a resolver las disputas futuras mediante el compromiso diplomático y la negociación, en lugar de recurrir a la fuerza o a conflictos prolongados”, dice la declaración. Pero sin fijar fronteras, ni gobierno, ni calendario. Solo el deseo genérico de que “las generaciones futuras prosperen juntas en paz”.

Sobre el terreno, la realidad no encaja con ese optimismo. Gaza es hoy un territorio arrasado, con más de 67.000 muertos y 170.000 heridos en dos años de guerra, según el Ministerio de Salud local. La ONU calcula que el 92% de las viviendas han sido destruidas o dañadas y habla ya de una “segunda Nakba”. “Hemos visto cómo la humanidad se vaciaba en Gaza”, advierte Sarah Avrillaud, del Comité Internacional de la Cruz Roja.

El acuerdo de Trump promete “tolerancia, dignidad e igualdad de oportunidades para todas las personas”, pero esa dignidad difícilmente puede florecer donde no existe soberanía. Es, en el fondo, un pacto de reconstrucción, no de reconciliación: Egipto, Turquía y Catar se encargarán de los fondos y Estados Unidos del relato. El vicepresidente J. D. Vance ya ha dejado claro que “los buenos amigos del Golfo Pérsico se implicarán con la mayor parte del dinero”.

Desde Washington, Joe Biden felicitó a Trump “por su labor para lograr la renovación del alto el fuego” y celebró que “los civiles de Gaza finalmente tendrán la oportunidad de reconstruir sus vidas”. Tampoco él mencionó el Estado palestino. La Unión Europea sí lo hizo: “No habrá paz duradera sin el reconocimiento del derecho del pueblo palestino a su autodeterminación”, recordó un portavoz en Bruselas.

El documento estadounidense asegura que busca “una visión integral de paz, seguridad y prosperidad compartida en la región, basada en los principios del respeto mutuo y el destino común”. Pero la ausencia deliberada de la palabra Palestina lo convierte en lo contrario de lo que proclama: una paz sin política, una coexistencia sin reconocimiento.