El partido de Ben Gvir anuncia que se retira del Gobierno israelí este domingo en protesta por el acuerdo

Los tres ministros del partido Poder Judío, que lidera el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, presentarán este domingo su dimisión y dejarán el Gobierno israelí en protesta por el acuerdo de alto el fuego alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"En vista de la aprobación del imprudente acuerdo con la organización terrorista Hamás, los miembros del partido presentarán su dimisión del Gobierno y de la coalición mañana por la mañana", ha explicado la formación ultraderechista en un comunicado.

Así, los ministros Ben Gvir, Yitzhak Wasserlauf (ministro para el Desarrollo de la Periferia) y Amichai Eliyahu (ministro de Patrimonio), así como los presidentes de comité Zvika Fogel y Limor Son Har-Melech y el diputado Yitzhak Kroizer dejarán sus puestos, según recoge el diario israelí The Times of Israel.

El Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu podría sobrevivir a la salida de Poder Judío de la coalición, pero no a la renuncia del otro gran partido de extrema derecha, el Partido Sionista Religioso, que lidera el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, también contrario al acuerdo.

Precisamente Smotrich ha condenado el "terrible" acuerdo alcanzado por el Gobierno israelí con Hamás y ha advertido de que "no me sentaré en un gobierno que, Dios no lo permita, pare la guerra y no continúe hasta la victoria completa sobre Hamás". Smotrich ha manifestado su satisfacción por el regreso de alguno de los rehenes, aunque "nos espera una difícil tarea inmediatamente después: volver a la lucha hasta la victoria".

El partido de Smotrich ha votado en contra del acuerdo dentro del Consejo de Ministros, lo que no ha impedido su aprobación, y los medios israelíes apuntan a que seguirá en el Ejecutivo a cambio de algunas concesiones de Netanyahu.

"Lamentablemente no hemos podido evitar este peligroso acuerdo, pero hemos insistido y hemos podido garantizar que la guerra no terminará en modo alguno sin lograr sus objetivos, el principal de ellos, la completa destrucción de Hamás en Gaza", ha argumentado.

En concreto se ha referido al "compromiso" alcanzado para "cambiar completamente el método de la guerra" para "una toma gradual de la Franja de Gaza al completo, el fin de las restricciones impuestas por la Administración de (Joe) Biden y el control completo de la Franja para que la ayuda humanitaria no llegue a Hamás, como ha pasado hasta ahora". "No hay ninguna otra forma de conseguir los objetivos de la guerra", ha remachado.