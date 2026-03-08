Israel lanza nuevos bombardeos "a gran escala" en Teherán tras atacar más de 400 objetivos en Irán

Teherán amaneció este domingo envuelta en una nube tóxica mezcla de lluvia y humo de los ataques israelíes.

El Ejército de Israel anunció este domingo por la tarde el inicio de una nueva oleada de bombardeos “a gran escala” contra objetivos del régimen iraní en Teherán y otras zonas del país, en una nueva escalada del conflicto entre ambos países.

Según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la operación está dirigida contra infraestructura militar y posiciones vinculadas al aparato de seguridad iraní, aunque por ahora no se han detallado las ubicaciones exactas de los ataques más allá de la capital.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han comenzado ataques a gran escala en objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán y zonas adicionales en Irán", señala el comunicado militar.

La ofensiva llega después de que la aviación israelí completara otra serie de bombardeos contra instalaciones estratégicas, entre ellas la sede de la Fuerza Espacial de la Guardia Revolucionaria iraní y al menos 50 búnkeres de munición.

Teherán amaneció envuelta en humo tras ataques a depósitos de combustible

Los ataques israelíes se han intensificado en los últimos días, especialmente en Teherán, que este domingo amaneció cubierta por una nube tóxica de humo y lluvia.

La situación se produjo después de que la aviación israelí bombardeara depósitos de combustible en la capital iraní, una operación que marcó la primera vez que este tipo de infraestructuras energéticas eran atacadas directamente en la ciudad.

Según fuentes militares israelíes, solo el sábado fueron alcanzados unos 400 objetivos en el oeste y el centro de Irán, entre ellos:

Lanzaderas de misiles balísticos.

Plantas de producción de armamento.

Instalaciones militares vinculadas a la Guardia Revolucionaria.

Israel asegura que estas operaciones buscan reducir la capacidad militar iraní y limitar sus ataques con misiles.

Más de 1.300 muertos en Irán desde el inicio de la guerra

El conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos ha provocado ya un elevado número de víctimas.

Según los últimos balances citados por las autoridades, los bombardeos de Israel y Estados Unidos en territorio iraní han causado más de 1.300 muertos.

En Israel, por su parte, los ataques con misiles lanzados desde Irán han provocado al menos diez fallecidos desde el inicio de la guerra.

Irán lanza misiles contra Tel Aviv

Este mismo domingo, Irán volvió a lanzar una andanada de misiles contra Israel, uno de los cuales impactó en la región de Tel Aviv.

El ataque dejó al menos una persona herida de gravedad, según las primeras informaciones difundidas por las autoridades israelíes.

Se trata del primer impacto confirmado en Israel desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero, aunque el país ha interceptado numerosos misiles y drones en las últimas semanas gracias a sus sistemas de defensa aérea.