El secretario de Defensa de EEUU dice que no es realista que Ucrania vuelva a fronteras de 2014 ni su ingreso en OTAN

El secretario de Defensa de Estados Unidos (EEUU) ha afirmado este miércoles que no considera "realista" que Ucrania pueda regresar a tener sus fronteras anteriores a 2014, cuando Rusia comenzó a invadir sus territorios y se anexionó Crimea, ni que tampoco pueda ingresar en la OTAN.

"Estados Unidos no cree que el ingreso de Ucrania en la OTAN sea un resultado realista de un acuerdo negociado", y ha añadido que "en su lugar, cualquier garantía de seguridad debe estar respaldada por tropas europeas y no europeas". "Si estas tropas se despliegan como fuerzas de mantenimiento de paz en Ucrania en algún momento, deben desplegarse como parte de una misión no de la OTAN, y no deben estar cubiertas por el artículo 5" del Tratado de Washington (defensa colectiva de los aliados), ha recalcado.

Cabe destacar que Ucrania tenía entre algunas de sus premisas para alcanzar la paz, la recuperación de los territorios perdidos por las agresiones rusas, o el ingreso de su país en la OTAN como miembro. Además, Zelenski ha dejado claro en más de una ocasión que dar de lado a su país perjudicará a largo plazo a la Unión Europea y al mundo occidental, que serán los segundos objetivos de Putin en caso de una victoria contra su país.

"Queremos, como ustedes, una Ucrania soberana y próspera, pero debemos empezar por reconocer que volver a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 es un objetivo poco realista. Perseguir este objetivo ilusorio solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento", ha subrayado Hegseth durante una reunión del grupo de los países que apoyan a Kiev.

Para obligar a Putin a negociar, según ha relatado, Estados Unidos plantea "unos precios de la energía más bajos, junto con una aplicación más eficaz de las sanciones energéticas". "Salvaguardar la seguridad europea debe ser un imperativo para los miembros de la OTAN", ha destacado.

Finalmente, el jefe del Pentágono ha dejado claro que "como parte de cualquier garantía de seguridad" no pondrá tropas estadounidenses en el territorio ucraniano. Además, ha querido lanzar una advertencia a la alianza. "Estados Unidos sigue comprometido con la alianza de la OTAN y con la asociación de defensa con Europa y punto, pero Estados Unidos ya no tolerará una relación desequilibrada que fomente la dependencia", ha sentenciad.