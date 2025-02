El soldado ucraniano que desertó inmediatamente a España: "A los 10 minutos de llegar al frente me quería volver"

Desde que comenzó la guerra en Ucrania, que va camino de cumplir los tres años de duración, más de 100.000 soldados han sido acusados de deserción, según el Fiscal General de Ucrania. Se trata de una cifra de relevancia, pues en las primeras campañas de movilización y reclutamiento el ejército ucraniano contaba solo con 300.000 efectivos.

Los motivos por los que los soldados desertan son varios y siempre dependen de cada caso, aunque por lo general suelen estar relacionados con las pésimas condiciones y el agotamiento al que se enfrentan. Un ejemplo de ello es el de Albert, un desertor de 33 años que se quedó en Ucrania y que accedió a hablar con 'Expresso' y que relata cómo fue su paso por el conflicto y cómo consiguió escapar de aquel infierno.

"Vi a amigos de la infancia corriendo hacia la muerte, hacia lugares donde todos sabían que no podíamos soportarlo, porque no teníamos una cobertura adecuada de drones. En esos momentos los comandantes decían cosas como que la suerte nos acompañe y que todo salga bien", afirma el hombre, que dice que no se siente culpable ni le importa lo que la gente opine de su deserción.

"Para que alguien entendiera lo que yo viví, tendría que haber estado allí. Mis amigos, la gente con la que he servido, todos lo entienden. No me importan mucho las opiniones externas, porque, ahí está, nadie puede juzgar lo que viví. Hay algo peor, ciertamente, pero podría haber muerto varias veces, ¿cómo me va a importar lo que piensen los demás?, subraya Albert.

Una de las quejas que realiza y en la que suelen estar de acuerdo la mayoría de desertores es que durante la campaña de reclutamiento de soldados "nos prometieron comandantes experimentados y voluntarios motivados, pero principalmente recibimos a personas de unos 40 años que fueron movilizadas a la fuerza".

"En el momento de la contraofensiva, realmente pensé que tenía que ir a luchar, quería ir, tomar mi fuerza y motivación como recién llegado, dar descanso y vacaciones a los que llevaban más tiempo allí. No tenía miedo, no sabía lo que era el combate y creía en la unión de todos, que mis superiores siempre me protegerían", añade Albert, que dice que antes que volver al frente con la misma brigada "preferiría ir a la cárcel".

"Hay mucha gente que se va, y es porque están decepcionados, o incluso conmocionados, por el nivel de estupidez de los jefes. Los comandantes persiguen sus objetivos, somos un recurso, una herramienta para poder ascender en las carreras, o eso, no lo sé. Pero nadie es responsable de las personas que murieron sin sentido", lamenta.

Otra de las cuestiones a las que responde este desertor es sobre la recuperación de territorios de Ucrania, la cual no cree que vaya a suceder. "Los ucranianos no quieren aceptar la realidad. Uno de los problemas con esto es que queremos que otros países hagan el trabajo por nosotros, los países europeos, los Estados Unidos. Nuestro país, los políticos, el ejército y los ciudadanos no están haciendo lo mejor que pueden. Todo el mundo quiere alcanzar los máximos objetivos con el mínimo esfuerzo. No se han establecido sistemas adecuados de contratación, apoyo y capacitación. El ejército no hizo cambios ni reformas", dice.

"La consecuencia es que son los segmentos más vulnerables de la población, los hombres de mediana edad y de clase trabajadora, los que han sido movilizados a la fuerza, los que están pagando el precio. Mueren, son heridos, desaparecen, son capturados", añade Albert, que cree que en el estado actual en el que se encuentra sumergido el país "no es capaz de recuperar los territorios perdidos" y que lo importante "es no perder aún más".

La historia de Artem: 'Me da miedo contar lo que hice a los rusos'

Artem, otro soldado que desertó, pero que se trasladó a la costa española, también cuenta su historia a 'Expresso'. "Me alisté en el ejército porque sería liberar mi tierra, Crimea, y ese era el plan de las tropas en el sur, pero no creo que tardara ni diez minutos, después de llegar al terreno, en darme cuenta de que nunca iba a suceder."

Una de las cosas que le preocupa a este ex voluntario es que su familia no sabía su patriotismo por Ucrania. "Mi familia no sabe que maté a rusos con drones, quiero contarles todo personalmente, pero tengo miedo de esa conversación. Si lo que mi madre escribe en internet es realmente lo que piensa de todo esto, de todos modos, no anticipo nada bueno".

"Aquí las cosas no son brillantes, duermo en un dormitorio con seis personas, pero mejor esto que en Alemania, donde todo estaba desinfectado, pero parecía un hospital psiquiátrico, con la policía en la puerta y prohibido hablar después de las 10 de la noche", cuenta Artem que afirma que optó por huir a España porque los permisos de residencia y trabajo tardaban menos que en Alemania.