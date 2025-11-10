Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sarkozy sale en libertad condicional tras pasar 20 días en la cárcel parisina de La Santé: su pena era de cinco años
Global

Global

Sarkozy sale en libertad condicional tras pasar 20 días en la cárcel parisina de La Santé: su pena era de cinco años

El tribunal parisino concede la libertad condicional para el expresidente francés por supuestamente recibir dinero ilegal por parte del dictador libio, Gadafi en 2007. Sin embargo, durante este tiempo no podrá salir de Francia mientras dure el proceso.

Javier Hernández
Javier Hernández
Nicolas Sarkozy junto a Carla Bruni, en París
Sarkozy junto a su esposa, Carla Bruni, en ParísPIERRE SUU

NIkolas Sarkozy se ha salido con la suya... de momento. El expresidente francés sale este lunes de la prisión de La Santé tras permanecer en ella medio mes, después de ser condenado a cinco años de cárcel por asociación de malhechores tras recibir dinero ilícito de parte del dictador libio, Gadafi, con el que habría financiado de forma irregular su campaña a la presidencia, en el año 2007. En esa cárcel ha permanecido desde el pasado 21 de octubre.

Sin embargo, el Tribunal de Apelación de París, a petición de la Fiscalía francesa, ha dictaminado que el expresidente del país galo, el primero en entrar en prisión en la historia del país, quede en libertad bajo control judicial, al considerar "aceptable la petición de puesta en libertad".

La petición de la Fiscalía se encuentra sujeta a que Sarkozy, de 70 años, no pueda contactar con testigos y otras partes con el objetivo de evitar cualquier tipo de injerencia en el proceso, es decir, con los otros tres acusados: Claude Guéant (exdirector de gabinete de Sarkozy y luego ministro), Brice Hortefeux (exministro del Interior y cercano a Sarkozy) y Alexandre Djouhri (empresario y supuesto intermediario). Tampoco se le permite hablar con el ministro de Justicia de Francia, Geráld Darmanin, que visitó a Sarkozy el pasado 29 de octubre.

La nueva vista, celebrada este lunes, ha tenido lugar gracias a la apelación presentada por los abogados de Sarkozy, aunque la causa continuará -presumiblemente- hasta 2026. Sin embargo, esta apelación pedía que el expolítico no permaneciera en prisión durante todo este tiempo.

Durante su última videoconferencia -tres horas antes de la resolución de la vista- Sarkozy ha asegurado que "nunca admitirá" haber utilizado el dinero reclamado a Gadafi para financiar su campaña presidencial y ha insistido en que se trata de una persecución política. En esa misma aparición, Sarkozy calificó su estancia en la cárcel "como una pesadilla" y quiso "agradecer la humanidad excepcional del personal penitenciario porque ellos han convertido esta pesadilla de la cárcel en algo soportable".

Esta declaración a distancia la escucharon a través de una pantalla y desde el Tribunal de Apelación de París varios de sus allegados que estaban sentados en la sala, como su esposa, Carla Bruni, su hermano François y dos de sus cuatro hijos, Jean y Pierre.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Javier Hernández
Javier Hernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 