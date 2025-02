El vecino del aliado de Putin acepta acoger a los soldados capturados de las tropas norcoreanas

Corea del Sur ofrecerá "la protección y el apoyo necesarios" a los prisioneros de guerra norcoreanos capturados en Ucrania que quieran ir a su territorio. Lo ha anunciado este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores de Seúl, después de que un informe de los medios locales citara a un soldado capturado que deseaba desertar.

"Los soldados norcoreanos son nuestros ciudadanos, según la Constitución", dijo un funcionario del ministerio a la agencia United Press International (UPI) en un mensaje de texto. "Respetar la libre voluntad de un individuo con respecto a la repatriación de prisioneros de guerra está en línea con el derecho y la práctica internacionales", añadió el funcionario.

"No deberían ser repatriados a un lugar donde se les amenaza con persecución (...). Por lo tanto, el Gobierno proporcionará la protección y el apoyo necesarios si solicitan venir a Corea del Sur de acuerdo con las leyes relacionadas y el principio básico de aceptar todas las solicitudes", dijo el mismo empleado.

Seúl ha transmitido esta posición a Kiev y continuará manteniendo las consultas necesarias, agregó la fuente. La declaración se produjo después de que el periódico Chosun Ilbo publicara una entrevista con un francotirador norcoreano de 26 años que fue capturado por las fuerzas ucranianas el mes pasado durante un combate en la región suroccidental rusa de Kursk.

El soldado, identificado por el apellido Ri, dijo al periódico que creía que lo estaban enviando a Rusia para entrenarse, no para luchar contra las fuerzas ucranianas. Ri dijo que enfrentaría dificultades si regresara a Corea del Norte, alegando que "ser capturado se considera una traición". "Ya me he decidido en un 80%", le dijo al entrevistador. "Estoy planeando solicitar asilo e ir a Corea del Sur. ¿Crees que me aceptarán?".

Ri es uno de los dos soldados norcoreanos heridos que fueron capturados mientras luchaban junto a las fuerzas rusas el mes pasado, y que luego se vieron en imágenes compartidas por el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en las redes sociales.

Corea del Norte ha enviado unos 12.000 soldados a Rusia, según Washington, y muchos de ellos se han sumado a las batallas en el frente en el óblast de Kursk. Sin embargo, las bajas han sido elevadas: un informe reciente estima que 1.000 soldados han muerto y otros 3.000 han resultado heridos o desaparecidos.

La gran cantidad de bajas se debe a la "falta de comprensión de la guerra moderna" de los norcoreanos, dijo el Servicio de Inteligencia Nacional de Seúl en una reunión informativa de enero con legisladores. Las imágenes revisadas por la agencia de espionaje revelaron que las tropas norcoreanas realizaban disparos "inútiles" contra drones de largo alcance y lanzaban ataques sin apoyo de fuego desde la retaguardia.

Moscú y Piongyang se han acercado más desde la invasión rusa de Ucrania. Los dos firmaron un tratado de asociación estratégica integral en junio, que incluye una cláusula de defensa mutua que exige asistencia militar mutua en caso de que cualquiera de los dos países sea atacado.

Además de tropas, Corea del Norte ha enviado municiones y misiles para ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania. Estados Unidos ha advertido que Moscú tiene la intención de proporcionar a Piongyang tecnologías avanzadas de satélite y espacio, a cambio.