Elecciones EEUU 2024 en directo: última hora de los resultados, apuestas, Trump, Harris y estados clave

Las autoridades de Filadelfia desmienten el supuesto fraude

El Departamento de Policía de Filadelfia ha señalado en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN que no saben a qué se refiere Trump en su publicación, porque no han registrado ningún problema en las votaciones que requiere una respuesta de las autoridades. El comisionado republicano de la ciudad, Seth Bluestein, ha dicho a través de la red social X que las declaraciones del magnate "son absolutamente falsas". "Es un ejemplo más de desinformación. La votación en Filadelfia ha sido segura", ha aseverado.



El fiscal del distrito de Filadelfia, Larry Krasner, también ha desmentido la afirmación de Trump: "Solo se ha hablado de trampas masivas por parte de uno de los candidatos, Donald Trump. No existe base alguna en el seno de las fuerzas de seguridad que respalde esta descabellada acusación".

Asimismo, ha señalado que desde su oficina han invitado a los ciudadanos a presentar quejas y denuncias de irregularidades, por lo que han instado a Trump a que muestre los "hechos que respalden sus descabelladas acusaciones". "Lo queremos ahora. Ahora mismo. No vamos a aguantar la respiración", ha agregado.