En los hoteles de este país ya se están encargando las primeras lavadoras para humanos y ponen fecha para poder usarlas

El baño tal y como lo conocemos podría tener los días contados. Aunque suene a ciencia ficción, una empresa japonesa ha desarrollado una 'lavadora de personas' que promete revolucionar la higiene personal. De momento, no se comercializa a gran escala, pero todo apunta a que este invento, que mezcla de tecnología, bienestar y diseño futurista, podría convertirse en una alternativa real a las duchas y bañeras tradicionales.

La idea no es nueva. Ya en la Exposición Universal de Osaka de 1970, una empresa japonesa presentó un prototipo de 'baño ultrasónico', una cápsula que limpiaba, masajeaba y secaba al usuario en un ciclo automatizado de 15 minutos. Sin embargo, el proyecto nunca llegó al mercado.

Inspirado por ese modelo, la compañía Science ha retomado el concepto medio siglo después y lo ha convertido en una realidad funcional: la Mirai Ningen Sentakki, que en castellano significa 'lavadora humana del futuro', exhibida en la Expo de Osaka 2025. "En 1970, siendo niño, conocí la Lavadora Humana en la Expo de Osaka y me prometí: 'Quiero convertirla en algo que realmente pueda usarse algún día'", relata su creador, Aoyama.

Décadas más tarde, los problemas de piel de su hija lo llevaron a investigar métodos de limpieza sin fricción, y así descubrió las llamadas 'Burbujas Finas', microburbujas capaces de limpiar la piel de forma delicada. "La 'lavadora humana' Mirai es un dispositivo de baño futurista que incluso relaja la mente", explica el inventor. "No se trata solo de lavar el cuerpo. Queremos ofrecer una experiencia que calme la mente y cambie por completo el estilo de vida", añade.

Cómo funciona la 'lavadora humana'

La cápsula tiene forma de pod y permite al usuario recostarse dentro de un asiento reclinable. Al cerrarse, comienza un ciclo de baño totalmente automatizado dividido en tres fases: limpieza, enjuague y secado. Todo se acompaña de proyecciones relajantes y música ambiental, creando una experiencia multisensorial.

El sistema utiliza agua tibia, microburbujas y aire comprimido para limpiar la piel sin necesidad de frotar. En el interior, una pantalla panorámica muestra escenas naturales, como arrecifes o atardeceres, mientras una voz guía al usuario en ejercicios de respiración.

El ciclo completo dura unos 15 minutos. Primero, un baño de espuma y masaje de burbujas; luego, una lluvia ultrasuave de enjuague; y, finalmente, un secado con aire ionizado que deja la piel tibia y perfumada. Los ingenieros aseguran que el dispositivo logra un 95% de limpieza cutánea, similar a una ducha convencional, pero con mayor relajación muscular.

Del lujo al bienestar

El medio SoraNews24 afirma que los primeros modelos se instalarán en hoteles de Osaka, Kioto y Tokio a finales de 2025. Science ha confirmado la producción inicial de seis unidades, destinadas exclusivamente a establecimientos y balnearios de lujo.

El tamaño de la cápsula, ocupa casi una habitación completa, y su elevado coste impiden, por ahora, su instalación en viviendas privadas. Sin embargo, varias empresas turísticas ya estudian abrir 'spas automatizados' con cabinas individuales de lavado y masaje inteligente.

Los primeros turistas extranjeros podrán probar la lavadora humana en 2026, cuando los hoteles seleccionados comiencen a ofrecerla como servicio exclusivo en sus suites premium. Según la Japan National Tourism Organization, el país busca atraer a visitantes interesados en la tecnología aplicada al bienestar, un sector que crece un 18% anual.

Pero más allá del impacto mediático y del lujo, la Mirai Ningen Sentakki podría tener una aplicación mucho más trascendental: el cuidado asistencial. Su diseño ergonómico permite que personas mayores o con movilidad reducida puedan bañarse sin esfuerzo físico ni riesgo de caídas.

En España, la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia calcula que un 9% de la población presenta "alguna discapacidad o limitación que le ha causado, o puede llegar a causar, una dependencia para las actividades de la vida diaria o necesidades de apoyo para su autonomía personal en igualdad de oportunidades".

Además, el Catálogo de servicios de esta ley incluye la atención domiciliaria, la teleasistencia y los centros de día como pilares del sistema. Un dispositivo como la 'lavadora humana' podría integrarse perfectamente en esta visión, aportando una herramienta que promueva la independencia sin sacrificar la comodidad ni la seguridad.