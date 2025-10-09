Encuesta | ¿Crees que Donald Trump se merece recibir el Premio Nobel de la Paz de 2025?

Este próximo viernes, se desvelará una de las mayores incógnitas de esta edición de los Premios Nobel. ¿Qué persona u organización será merecedora de un galardón... en el que el presidente de los EEUU, Donald Trump, ha dejado claro que él sí lo es? En una acelerada carrera contrarreloj, el mandatario estadounidense ha aumentando en los últimos días, tanto el número de veces en las que desliza que debería recibirlo, como el de anuncios sobre avances en el marco de la invasión israelí sobre Gaza.

Todos los ojos están puestos en la decisión tomada por el comité de los premios que será anunciada mañana al mediodía. Aunque algunos como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo den por hecho simbólicamente, lo cierto es que la incógnita aún persiste.

Desde El HuffPost queremos conocer tu opinión, ¿crees que Donald Trump debería recibir el Premio Nobel de la Paz de 2025? ¡Vota en nuestra encuesta!

(Pincha aquí si no puedes ver correctamente nuestra encuesta)

