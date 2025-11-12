Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Epstein nombró a Trump varias veces en diferentes correos electrónicos, según ha difundido el Congreso de EEUU
Epstein nombró a Trump varias veces en diferentes correos electrónicos, según ha difundido el Congreso de EEUU

En dichos documentos, Epstein afirmó que Trump pasó mucho tiempo con una mujer a los que los demócratas han calificado como víctima de trata de personas. También se menciona que Trump "sabía de las chicas".

Jeffrey Epstein y Donald Trump en una imagen de archivo.
Jeffrey Epstein y Donald Trump en una imagen de archivo.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han publicado varios correos electrónicos donde Jeffrey Epstein mencionó en más de una ocasión al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En dichos documentos, Epstein afirmó que Trump pasó mucho tiempo con una mujer a los que los demócratas han calificado como víctima de trata de personas. 

También se menciona que Trump "sabía de las chicas", en referencia supuestamente a la expulsión de Epstein a manos del republicano de su club Mar-a-Lago por captar a mujeres jóvenes que trabajaban allí, tal y como exponen los correos publicados. 

"Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump... (nombre censurado) pasó horas en mi casa con él, y nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy convencido al 75%", se menciona en un correo con fecha del 2 de abril de 2011 al que ha podido acceder la CNN. "He estado pensando en eso", respondió Ghislaine Maxwell, antigua colaboradora de Epstein condenada por tráfico sexual.

Estos correos contrastarían las declaraciones de Maxwell ante el Fiscal General Adjunto Todd Blanche realizadas a inicios de este año, donde la condenada aseguró que "nunca vio al Presidente en ninguna situación inapropiada de ningún tipo" y que no se acordaba de haberle visto jamás en la casa de Epstein, aunque sí que los vió juntos en algunas reuniones sociales. "El presidente nunca se comportó de manera inapropiada con nadie", afirmó Maxwell en aquel momento. "En las ocasiones que estuve con él, fue un caballero en todo sentido", aseguró. 

-Noticia de última hora-

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

