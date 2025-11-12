Epstein nombró a Trump varias veces en diferentes correos electrónicos, según ha difundido el Congreso de EEUU

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han publicado varios correos electrónicos donde Jeffrey Epstein mencionó en más de una ocasión al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En dichos documentos, Epstein afirmó que Trump pasó mucho tiempo con una mujer a los que los demócratas han calificado como víctima de trata de personas.

También se menciona que Trump "sabía de las chicas", en referencia supuestamente a la expulsión de Epstein a manos del republicano de su club Mar-a-Lago por captar a mujeres jóvenes que trabajaban allí, tal y como exponen los correos publicados.

"Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump... (nombre censurado) pasó horas en mi casa con él, y nunca se le ha mencionado. Jefe de policía, etc. Estoy convencido al 75%", se menciona en un correo con fecha del 2 de abril de 2011 al que ha podido acceder la CNN. "He estado pensando en eso", respondió Ghislaine Maxwell, antigua colaboradora de Epstein condenada por tráfico sexual.

Estos correos contrastarían las declaraciones de Maxwell ante el Fiscal General Adjunto Todd Blanche realizadas a inicios de este año, donde la condenada aseguró que "nunca vio al Presidente en ninguna situación inapropiada de ningún tipo" y que no se acordaba de haberle visto jamás en la casa de Epstein, aunque sí que los vió juntos en algunas reuniones sociales. "El presidente nunca se comportó de manera inapropiada con nadie", afirmó Maxwell en aquel momento. "En las ocasiones que estuve con él, fue un caballero en todo sentido", aseguró.

