España sale en defensa de la OTAN ante las incursiones de Rusia con su primer despliegue en este país

El Ejército del Aire y del Espacio (EA) ha anunciado este lunes un hecho histórico: el despliegue, por primera vez, de un destacamento de aviones de combate F-18 en Islandia en el marco de la misión de Policía Aérea de la OTAN destinada a reforzar la vigilancia en el Atlántico Norte frente a las incursiones de aeronaves rusas en el espacio aéreo aliado o sus proximidades.

El destacamento español, bautizado como 'Stinga', que significa 'aguijón' en islandés, estará compuesto por seis cazas F-18 y hasta 122 militares, entre los que se incluyen pilotos, mecánicos, especialistas en armamento, personal de logística, seguridad y otros servicios de apoyo esenciales para el desarrollo de la misión, ha informado el Estado Mayor de Defensa (EMAD).

Está previsto que los aviones lleguen mañana, 22 de julio, a la base aérea de Keflavik, en el sur de Islandia, donde, tras varios días de preparación, se integrarán el 28 de julio en la estructura de mando de la OTAN. La operación se prolongará hasta mediados de agosto.

Actualmente, ya se encuentran en Islandia 44 aviadores del Ejército del Aire y del Espacio preparando el despliegue, bajo el mando del teniente coronel Rafael Ichaso Franco, jefe del contingente y destinado en el Ala 15 con base en Zaragoza.

"Es un gran honor participar en cualquier misión de la OTAN, pero, sin duda, ser la primera unidad española que opera en Islandia es un extra. También me gustaría señalar que, aunque el grueso pertenece al Ala 15, esta operación es un esfuerzo conjunto del EA, y todos los miembros del destacamento desempeñan una función imprescindible para que la misión sea un éxito", ha subrayado Ichaso.

El teniente coronel también ha explicado que el entrenamiento previo ha sido clave para garantizar la adecuada preparación del destacamento en este nuevo escenario operativo: "Aunque el concepto de esta misión no difiere mucho de otras homólogas de Policía Aérea, como las que podemos realizar en los países bálticos o en Rumanía, hemos tenido que suplir la falta de experiencia en este entorno con muchas horas de entrenamiento en el simulador".

Misión de vigilancia e intercepción

La misión, enmarcada en el programa ASIC IPPN (Airborne Surveillance and Interception Capabilities to meet Iceland´s Peacetime Preparedness Needs), forma parte de la operación Persistent Effort de la OTAN. Estas medidas, "reforzadas y flexibles", fueron acordadas en la cumbre de 2014 como respuesta a la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, "con el objetivo de demostrar la determinación de los países de la OTAN de defender, de forma colectiva, el espacio común y aliado ante cualquier amenaza".

La principal función del destacamento 'Stinga' será "vigilar e interceptar aeronaves que operen sin plan de vuelo, sin contacto por radio o con el transpondedor desactivado", manteniéndose en estado de alerta permanente 24/7 mediante un sistema de reacción rápida (Quick Reaction Alert). Además, los vuelos de entrenamiento programados permitirán mantener y mejorar las capacidades operativas de los pilotos y las aeronaves.

Islandia, país miembro de la OTAN que no dispone de fuerza aérea propia, acoge de forma rotatoria a contingentes aliados en su base de Keflavik, una instalación clave para el control del tráfico aéreo intercontinental en el Atlántico Norte.

Con este despliegue, "España demuestra y refuerza su compromiso con las operaciones internacionales de defensa colectiva, pues amplía así su presencia más allá del flanco oriental de la OTAN —donde ya ha operado en el Báltico, Bulgaria y Rumanía—, al tiempo que proyecta su capacidad operativa en un nuevo escenario de vigilancia aérea avanzada".