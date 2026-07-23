Los hutíes aseguran haber atacado dos petroleros saudíes en el mar Rojo y abren un nuevo frente en la guerra

Los hutíes de Yemen dicen haber atacado un barco estadounidense en el golfo de Adén

La guerra en Oriente Medio suma un nuevo escenario de tensión. Los rebeldes hutíes de Yemen aseguraron en la madrugada de este jueves haber atacado dos petroleros saudíes que navegaban por el mar Rojo, una de las rutas comerciales más importantes del mundo para el transporte de crudo.

Según un comunicado difundido por el grupo, aliado de Irán, la operación se llevó a cabo con drones y misiles contra los buques Encelia y Layla, a los que acusan de haber incumplido el bloqueo marítimo que anunciaron el pasado lunes contra embarcaciones vinculadas a Arabia Saudí.

Los hutíes sostienen que el ataque provocó incendios a bordo de ambos petroleros, aunque por el momento no ha trascendido una confirmación independiente sobre el alcance de los daños ni sobre posibles víctimas.

El primer ataque tras anunciar el bloqueo

La acción supone la primera ofensiva de los hutíes desde que proclamaron un bloqueo marítimo dirigido contra barcos relacionados con Arabia Saudí, en un momento especialmente delicado para el comercio internacional.

El mar Rojo ha adquirido una importancia aún mayor desde que Irán cerró el estrecho de Ormuz como represalia por los ataques estadounidenses, obligando a buena parte del tráfico petrolero a buscar rutas alternativas.

La apertura de este nuevo frente amenaza con complicar todavía más el transporte energético mundial y aumenta el riesgo de una escalada militar en una de las principales arterias comerciales del planeta.

El acuerdo nuclear entre EEUU y Arabia Saudí, en el trasfondo

El ataque llega apenas unas horas después de que Estados Unidos y Arabia Saudí firmaran un histórico acuerdo que permitirá al reino desarrollar un programa nuclear civil y que, según informaciones publicadas por medios estadounidenses, podría incluir la posibilidad de enriquecer uranio.

El pacto, impulsado por la Administración de Donald Trump, ha sido interpretado como un nuevo paso en el fortalecimiento de la alianza entre Washington y Riad frente a Irán, principal respaldo regional de los hutíes.

Trump ya había lanzado una advertencia

Antes incluso de que los rebeldes hicieran efectiva su amenaza, Trump advirtió el pasado martes de que respondería si intentaban impedir el paso de los buques saudíes.

Por su parte, Arabia Saudí también había asegurado que protegería sus embarcaciones utilizando "todas las medidas necesarias", lo que incrementa el riesgo de una respuesta militar en los próximos días.

La ofensiva representa el enfrentamiento directo más grave entre Arabia Saudí y los hutíes desde que ambas partes iniciaron, con mediación de la ONU, un proceso de acercamiento en 2022 que redujo de forma notable los ataques transfronterizos, aunque nunca llegó a traducirse en un acuerdo de paz definitivo.

Las relaciones se han deteriorado de nuevo durante las últimas semanas. Los hutíes acusan a Riad de endurecer las restricciones sobre los territorios bajo su control y responsabilizan a Arabia Saudí de los ataques aéreos que dañaron las pistas del aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní.

Con este nuevo ataque en el mar Rojo, el conflicto suma un nuevo foco de inestabilidad que amenaza con extender aún más la guerra y aumentar la presión sobre una de las principales rutas marítimas del comercio mundial.