Evacuan por una amenaza de bomba la sede de la cadena francesa BFM TV
Evacuan por una amenaza de bomba la sede de la cadena francesa BFM TV

Así lo ha adelantado el diario francés 'Le parisien'. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
BFM TV
La sede de la cadena francesa BFM TV en París ha sido evacuada por motivos de seguridad, lo que ha obligado a cortar la suspensión de sus emisiones a la espera de que la Policía, que ya se encuentra presente en la zona, compruebe lo que ha ocurrido, según han podido confirmar varios diarios locales como 'Le Parisien'. 

"Nuestras oficinas fueron evacuadas tras una alerta de seguridad. La policía está en el lugar realizando inspecciones. Nuestra programación se encuentra temporalmente interrumpida en todos los canales de RMC y BFM. Nuestros equipos están trabajando para volver a la programación lo antes posible. Gracias por su comprensión", ha informado la cadena en 'X' (antes conocido como Twitter). 

'Le Parisien' ha hablado con fuentes policiales que le han confirmado que la alerta es una amenaza de bomba y que hay artificieros en la sede del distrito 15 de París. Por ahora no han ofrecido más detalles al respecto. 

-Noticia en ampliación-

