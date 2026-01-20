Excavadoras israelíes comienzan a destruir el complejo de la UNRWA en Jerusalén Este

Imagen de la demolición de una propiedad de la UNRWA, difundida en redes sociales, el 20 de enero de 2026.

Excavadoras israelíes han comenzado a demoler este martes el complejo de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ubicado en el ocupado Jerusalén Este, después de que Israel vetase hace un año su actividad en su territorio y quitara recientemente la inmunidad a sus inmuebles. Informa de ello la agencia EFE.

"El Estado de Israel es propietario del complejo (de la UNRWA) de Jerusalén donde opera actualmente la Autoridad de Tierras de Israel. Incluso antes de la aprobación de la legislación (vetando a este organismo) en enero de 2025, UNRWA-Hamás ya había cesado sus operaciones en este lugar", afirmó el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado justificando el asalto al complejo, en la zona que los judíos llaman Ammunition Hill, justo en plena línea verde, donde los mapas fijan la frontera entre el este y el oeste.

El Gobierno de Benjamin Netanyahu aprovecha que el foco internacional está en otro lado (de Irán a Groenlandia, pasando por Venezuela) para intensificar su asedio a este organismo de la ONU, que lleva trabajando por los refugiados palestinos desde su puesta en funcionamiento, en 1950.

El organismo recuerda repetidamente que aplicar legislación israelí en Jerusalén Este es ilegal, por tratarse de un territorio ocupado que no está bajo su soberanía.

Suma y sigue

Ya a finales de 2024, el gabinete ultranacionalista y religioso decidió ilegalizar todas las actividades de la organización dentro del país y el pasado diciembre, la Knesset (Parlamento) votó a favor de desconectar las instalaciones de agua y electricidad de la UNRWA. La policía entró con grúas, motos y camiones a la sede de la agencia, desconectando todo y llevándose archivos y ordenadores, y dejando, de paso, la badera israelí donde estaba la azul de la ONU . En mayo del año pasado, un grupo de colonos asaltó su sede, sin consecuencias para los atacantes,

Hace dos semanas, fuerzas israelíes evacuaron las instalaciones de la UNRWA en el Barrio Musulmán de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

"El reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia reiteró que el Estado de Israel está obligado por el derecho internacional a facilitar las operaciones de la UNRWA, no a obstaculizarlas ni impedirlas", recordó entonces Philippe Lazzarini, comisionado general de la organización. Hace apenas cuatro días, Roland Friedrich, director del organismo en la zona, denunció que las agresiones israelíes amenazan con terminar décadas de labor humanitaria. Es imposible prestar asistencia humanitaria mínima a la población refugiada si se les priva de estos recursos básicos, señala.

Israel ha acusado repetidamente a UNRWA de dar cobertura a militantes de Hamás, afirmando que algunos de sus empleados participaron en el ataque del grupo del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza. Lo ha hecho sin pruebas, como ha quedado acreditado.

Sin embargo, su señalamiento ha llevado a que grandes donantes de Naciones Unidas, empezando por el mayor, Estados Unidos, retirasen sus fondos, dejando a la UNRWA en una situación de crisis desconocida en su historia, cuando precisamente más se necesita, tanto por las consecuencias de los dos años de ataques de Israel en Gaza como por la operación sostenida en Cisjordania, la peor desde la Segunda Intifada.