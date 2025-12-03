Federica Mogherini, imputada por corrupción en contrato público por un supuesto fraude en un proyecto de la UE

La entonces jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, el 18 de octubre de 2019, a su llegada a un Consejo europeo, en Bruselas.

La exjefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE) y actual rectora del Colegio de Europa en Brujas, Federica Mogherini, ha quedado en libertad con cargos por fraude y corrupción en contratación pública, tras su detención el martes en Bélgica por presuntos delitos de favoritismo en la concesión de cursos de formación para jóvenes diplomáticos europeos financiados con fondos de la Unión Europea.

Mogherini fue detenida el martes al igual que el que fuera secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) durante el mandato de Josep Borrell como Alto Representante de la UE, Stefano Sannino, ahora alto cargo en la Comisión Europea, y una tercera persona vinculada a la dirección del Colegio de Europa pero cuya identidad no ha trascendido.

La operación, llevada a cabo por la Policía Judicial belga a petición de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), se tradujo en estas tres detenciones y registros en los edificios del SEAE en Bruselas y del Colegio de Europa en Brujas, además de en los domicilios de los acusados.

Los tres acusados prestaron declaración ante el juez de instrucción hasta entrada la noche del martes y, según ha informado la Fiscalía Europea, han quedado en libertad por no existir riesgo de fuga pero con cargos. En concreto, han sido acusados de "fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional", según detalla la EPPO.

Los investigadores sospechan que los tres investigados participaron en un fraude para la creación de un programa de formación de nueve meses para diplomáticos que, subvencionado con fondos de la Unión Europea, se impartió en el Colegio de Europa entre 2021 y 2022.

El proyecto en cuestión, conocido como "Academia Diplomática de la UE", fue adjudicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior tras un procedimiento de licitación del que los investigadores sospechan que el Colegio de Europa o sus representantes fueron informados de antemano sobre los criterios de selección y tuvieron motivos suficientes para dar por hecho que se les concedería la licitación antes incluso de la publicación del concurso público.

La Fiscalía Europea indicó el martes que existen "fuertes sospechas" de que durante ese proceso se violaron normas europeas sobre financiación, en concreto en lo que afecta a la competencia leal, y que se compartió información confidencial de la contratación con candidatos participantes en la licitación.

Por qué importan el Servicio Diplomático y el Colegio de Europa

En este caso están implicadas dos importantes instituciones vinculadas a las relaciones exteriores de la Unión Europea, el Servicio Diplomático de la UE (SEAE) en Bruselas, y el prestigioso Colegio de Europa en Brujas, una escuela de formación para diplomáticos, han cobrado notoriedad a causa de una investigación sobre presuntas irregularidades en la formación financiada por la UE

El Colegio de Europa es un instituto privado de posgrado especializado en asuntos europeos, derecho, economía y ciencias políticas, al que acuden más de 500 alumnos de toda Europa.

A raíz del primer Congreso del Movimiento Europeo en La Haya en 1948, el colegio fue fundado en 1949 por destacados dirigentes europeos como el diplomático español Salvador de Madariaga, el primer ministro de Reino Unido, Winston Churchill, el primer presidente de la Asamblea consultiva del Consejo de Europa, el belga Paul Henri Spaak, y el primer ministro italiano Alcide de Gasperi.

La idea era crear un centro donde jóvenes graduados universitarios de toda Europa pudieran estudiar juntos y prepararse en carreras relacionadas con la cooperación e integración europeas, como una forma de sanar las heridas de la Segunda Guerra Mundial.

El colegio se instauró en Brujas (Bélgica), donde se ofrecen la mayoría de sus siete másteres. En 1992, tras la caída de la URSS, se fundó un segundo campus en Natolin, Varsovia (Polonia) y en 2024 inauguró un nuevo centro en Tirana (Albania).

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), a su vez, es el órgano gestor de la diplomacia europea que ayuda a llevar a cabo la política exterior y de seguridad al alto representante de la Unión Europea, quien a su vez dirige la institución. Así, la persona que ostenta el cargo de alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, está al frente también del Servicio Europeo de Acción Exterior, además de ser vicepresidente de la Comisión Europea. Actualmente la jefa de la diplomacia europea es Kaja Kallas.

Aunar estos cargos en una sola persona "ayuda a garantizar la coherencia de la política exterior de la UE en su conjunto", según destaca el propio SEAE, creado en 2011.

El Servicio Europeo de Acción Exterior está compuesto por personal ubicado en Bruselas (expertos del Consejo de la UE, la Comisión Europea y los servicios diplomáticos de los países miembros) y en el mundo, a través de las delegaciones de la UE que desempeñan funciones similares a las de una embajada.