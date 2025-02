Bruselas afirma que responderá para proteger los intereses de la UE tras el anuncio de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado esta noche un paso más en su política proteccionista, que amenaza con desatar guerras comerciales en todo el mundo. EEUU impondrá desde este lunes aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio. Y Francia ya ha exigido una respuesta por parte de Europa.

Trump hizo estas declaraciones a los medios desde el avión presidencial Air Force One, de camino a Nueva Orleans para ver la final del campeonato de fútbol americano, la Super Bowl, donde también ha indicado que anunciará aranceles recíprocos el martes o miércoles sobre otros productos, que entrarán en vigor casi de inmediato. "Es muy simple, si nos cobran, nosotros les cobramos",

En represalia, Francia ha exigido que la Comisión Europea imponga aranceles a productos estadounidenses de forma inmediata, según ha indicado este lunes el ministro galo de Exteriores, Jean-Noël Barrot. Trump "ya impuso esos aranceles en 2018 y entonces replicamos. Ahora replicaremos de nuevo", ha dicho el jefe de la diplomacia francesa a la cadena TF1.

Barrot ha agregado que corresponderá a la Comisión Europea decidir a qué productos impone esos aranceles y ha negado querer iniciar una guerra comercial. Bruselas "nos dijo que estaba lista para (replicar) cuando llegara el momento y el momento ha llegado", ha señalado el ministro. "No hay que tener la mínima duda cuando se dañan nuestros intereses", ha agregado Barrot.

En una declaración hecha pública este lunes, Bruselas afirma que reaccionará para proteger los intereses, aunque ha comunicado que no ha recibido notificación de los aranceles, que califica de "ilegales". "No responderemos a anuncios amplios sin detalles o aclaraciones por escrito. La UE no ve ninguna justificación para la imposición de aranceles a sus exportaciones. Reaccionaremos para proteger los intereses de las empresas, los trabajadores y los consumidores europeos frente a medidas injustificadas", ha comunicado, según ha publicado la Cadena SER.

"En general: la imposición de aranceles sería ilegal y económicamente contraproducente, especialmente dadas las cadenas de producción profundamente integradas que la UE y Estados Unidos establecieron a través del comercio y la inversión transatlánticos. Los aranceles son esencialmente impuestos. Al imponer aranceles, Estados Unidos estaría gravando a sus propios ciudadanos, elevando los costos para las empresas y alimentando la inflación. Además, los aranceles aumentan la incertidumbre económica y alteran la eficiencia y la integración de los mercados globales", concluye.

Estados Unidos es el destino de un cuarto de las exportaciones europeas de acero, una industria sometida a una gran competencia internacional y a la caída de la demanda del sector automovilístico.

China: "El proteccionismo no tiene salida"

China, por su parte, ha dicho este lunes que no hay ganadores en las guerras comerciales y aseveró que "el proteccionismo no tiene salida". "El proteccionismo no tiene salida. No hay ganadores en las guerras comerciales y arancelarias", ha señalado el portavoz de Exteriores Guo Jiakun en rueda de prensa.

Asimismo, ha afirmado que China se opone a la politización de cuestiones económicas, comerciales y tecnológicas y que, en contraposición, la intención de Pekín ha sido siempre "crear un entorno empresarial internacionalizado, basado en el derecho y orientado al mercado". "El mercado chino trata a todos los países por igual y está igualmente abierto a empresas de todos los países", ha indicado.

China es el mayor exportador de acero del mundo, con más de 100 millones de toneladas en 2024, pero EEUU no está entre sus principales compradores, ya que el país norteamericano apenas importó del país asiático alrededor del 1,8% de su total de compras, según la base de datos sobre estadísticas comerciales de Naciones Unidas Comtrade. En cuanto al aluminio, EEUU importó el 3% de su total de compras desde China.

Al margen, este lunes entraron en vigor los aranceles impuestos por China a productos estadounidenses en respuesta a los aplicados por Washington a las importaciones chinas, sin que por el momento haya signos de que las dos potencias hayan alcanzado un acuerdo que ponga freno a este nuevo capítulo de la guerra comercial bilateral.

Pekín anunció el pasado 4 de febrero que impondría aranceles del 10% al 15% a ciertos productos de Estados Unidos a partir de hoy después de que entraran en vigor los gravámenes adicionales del 10% que impuso Trump a los productos chinos.

Asimismo, Pekín también anunció entonces nuevos controles a las exportaciones de minerales clave y lanzó una investigación antimonopolio contra el gigante tecnológico estadounidense Google. China aplicará un arancel del 15% a productos de carbón y gas natural licuado, así como uno del 10% a los de petróleo crudo, maquinaria agrícola, automóviles de gran cilindrada y camionetas.