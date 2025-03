Groenlandia contesta a Trump: "No estamos en venta"

"No queremos ser estadounidenses ni daneses; somos Kalaallit [Groenlandia]". Es la respuesta del presidente groenlandés, Múte B. Egede, a las nuevas e insistentes declaraciones de Donald Trump respecto a Groenlandia. "Los estadounidenses deben entenderlo", escribió en Facebook Egede: "No estamos a la venta y no nos pueden engañar. Nuestro futuro lo decidiremos nosotros en Groenlandia".

Durante su primer discurso ante el Congreso de Estados Unidos en su segundo mandato como presidente, Trump reiteró su deseo de anexionarse Groenlandia. "Cuidaremos de vosotros, os haremos ricos y juntos llevaremos a Groenlandia a nuevas alturas", dijo Trump para enviar "un mensaje" a la población groenlandesa: "Apoyamos firmemente su derecho a determinar su propio futuro y, si así lo eligen, les damos la bienvenida a Estados Unidos".

El presidente estadounidense está obsesionado con Groenlandia desde su primer mandato. Trump ya había planteado la opción de comprar la isla en 2019, una ingenuidad que en el territorio autónomo de Dinamarca se tomaron a broma.

Pero Trump, pese a lo estrafalario de la idea, no ha cejado en su empeño. En diciembre, escribió en su red social, Truth Social, que "la propiedad y el control de Groenlandia es una necesidad absoluta por motivos de seguridad nacional y libertad en todo el mundo". De hecho, ha llegado a deslizar incluso la posibilidad de utilizar la fuerza militar.

Groenlandia, la mayor isla del mundo, tiene un lugar estratégico para Estados Unidos. Pero además contiene grandes recursos minerales como cobalto, cobre o níquel.