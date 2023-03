Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de la batalla de Bajmut

EEUU venderá submarinos nucleares a Australia

Estados Unidos, Australia y Reino Unido han anunciado este lunes un acuerdo militar e industrial que incluye la venta de entre tres y cinco submarinos nucleares estadounidenses a Canberra y un programa para la construcción de un nuevo tipo de submarino para las armadas británica y australiana con tecnología norteamericana.



El presidente estadounidense, Joe Biden, se ha reunido en San Diego, California, con el primer ministro británico, Rishi Sunak, y el premier australiano, Anthony Albanese, para anunciar este histórico acuerdo que incluye patrullas conjuntas de submarinos en el Pacífico.



Biden ha destacado que este acuerdo "atestigua los antiguos lazos" entre los tres países y ha subrayado su "compromiso" con un Indopacífico "libre y abierto". "Este es un acuerdo realmente importante y creo que marcará una gran diferencia. Va a cambiar las reglas del juego en mi opinión", ha aseverado Biden en una rueda de prensa, según un comunicado de la Casa Blanca.



En este sentido, ha remarcado que AUKUS no es un desafío "para nadie", en aparente referencia a China, con quien se disputa el liderazgo en la región. "Quiero dejar claro a todo el mundo desde el principio que estos submarinos no tienen armamento nuclear, sino que tienen un motor nuclear. Australia es un Estado que está orgulloso de no tener armas nucleares y quiere seguir así", ha añadido Biden.