Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de los combates

Moscú acalla los rumores de avances ucranianos y rupturas en el frente: "Repito, ahora la situación está tranquila"

Rusia aseguró hoy que tiene "bajo control" la situación en el este y sur de Ucrania al salir del paso de rumores en redes sociales rusos sobre avances de las tropas ucranianas en varios puntos del frente.



"Las declaraciones difundidas por canales individuales de Telegram sobre 'rupturas en el frente' que tuvieron lugar en varios puntos de la línea de contacto no se corresponden con la realidad", señaló el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado.



El portavoz castrense, teniente general Ígor Konashénkov, afirmó que "la situación general en la zona de la operación militar especial está bajo control". Explicó que en Járkov "no hay operaciones activas en curso en la dirección de Kúpiansk", y sostuvo que durante la jornada del jueves la agrupación de tropas "Occidental" detuvo las acciones de tres grupos enemigos de sabotaje y reconocimiento en ese frente.



También aseguró que en dirección de Limán, en Donetsk, la agrupación de tropas "Centro" repelió dos ataques de grupos tácticos del enemigo en las áreas de Kreminna y Dibrova, ambas localidades en la provincia de Lugansk. Konashénkov añadió además que, en la dirección de Donetsk, se frustraron tres intentos enemigos de realizar un reconocimiento y se repelieron ocho ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra las posiciones de las tropas rusas.



Precisó que los mercenarios de Wagner asimismo "continúan liberando la parte occidental de Artiómovsk (nombre ruso de Bajmut) con el apoyo de la aviación y la artillería". El portavoz castrense aseguró también que las subdivisiones del grupo de tropas "Sur" están tratando de bloquear Avdíivka y tomar Mariinka.



En el frente sur Defensa aseguró que "no hay operaciones activas en las direcciones Zaporiyia ni de Jersón". El gobernador interino impuesto por Rusia en la región de Jersón, Vladímir Saldo, escribió a raíz de los rumores que, según la unidad de tropas Dniéper, "la situación en la línea de contacto es actualmente estable".



"Nuestras Fuerzas Armadas están en sus puestos de combate directamente a lo largo de las orillas del Dniéper y ocupan líneas de defensa escalonadas", dijo, al tiempo que aseguró que, en caso de un intento ucraniano de cruzar el río o de registrarse otra actividad importante, "el enemigo será rechazado de manera aplastante". "Repito, ahora la situación está tranquila", indicó Saldo.