Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de los combates y ataques con drones

Ucrania derribó en Kiev varios drones shahed rusos y un bayraktar propio



Las defensas aéreas ucranianas derribaron durante la tarde del jueves en el cielo de Kiev varios drones kamikaze Shahed de fabricación iraní lanzados por Rusia y un dron Bayraktar ucraniano que había perdido el control durante una misión, informó hoy la Fuerza Aérea ucraniana.



Las interceptaciones se produjeron alrededor de las ocho de la tarde hora local y provocaron múltiples explosiones que pudieron oírse en el centro de Kiev. Según el parte diario del Estado Mayor del Ejército, Rusia lanzó ayer contra territorio ucraniano 24 drones Shahed. Las defensas ucranianas lograron derribar 18. El parte no especifica cuántos fueron lanzados contra Kiev.



Un vídeo publicado en redes sociales muestra el Bayraktar -un dron de fabricación turca que Ucrania utiliza para recabar información sobre los ataques rusos con Shaheds- que había perdido el control sobrevolando la emblemática plaza del Maidán del centro de Kiev. En la última secuencia del vídeo, el dron es derribado por un proyectil ante los vítores de la gente que asiste a la escena desde la calle. Vídeos grabados en otras localizaciones del centro de Kiev muestran a transeúntes mirando los drones Shahed que pasan por encima de sus cabezas antes de ser destruidos.



Como consecuencia del derribo de drones rusos en el centro de Kiev se produjeron dos incendios en dos barrios de Kiev que no han causado víctimas mortales o heridos. Rusia suele atacar con drones Kiev y otras ciudades ucranianas de madrugada y no por la tarde como ocurrió el jueves, lo que provocó sorpresa, incertidumbre y angustia entre muchos residentes de la capital ucraniana.