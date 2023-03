Guerra Ucrania Rusia, última hora de los combates en Bajmut, en directo

Zelenski: "Están matando a nuestros ciudadanos por el mero hecho de ser ucranianos"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que los rusos "están matando a nuestros ciudadanos por el mero hecho de ser ucranianos" y anunció que el Ejército del país no abandonará ninguna región atacada.



En su video mensaje diario, publicado hoy en la página oficial de la Presidencia, Zelenski informó de la reunión que el lunes mantuvo con la plana mayor del Ejército. "Revisamos la situación en las direcciones operativas (del frente), en cada punto clave de las hostilidades (con los rusos)", explicó el mandatario.



"El comandante en jefe, los comandantes y los servicios de inteligencia entregaron sus (respectivos) informes. Hubo un informe especial sobre la situación en Bajmut y los alrededores de la ciudad, y una conversación de más de una hora. De hecho, fue el tema de Bajmut el que se convirtió en el principal de esta reunión", precisó Zelenski.



​Zelenski dijo que en la reunión de este lunes preguntó "directamente" a los generales "su opinión sobre la operación de defensa adicional en el sector de Bajmut: o retirada o mantener la defensa y refuerzo de la ciudad". Y los generales respondieron: "No se retiren y refuercen. Y esta opinión fue respaldada por unanimidad por el Estado Mayor. No hubo otros puntos de vista", dijo el gobernante.