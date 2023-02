Guerra Ucrania Rusia, última hora del discurso de Putin y el envío de armas, en directo

Pekín: "China seguirá desempeñando papel constructivo en Ucrania"

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Qin Gang, declaró hoy que China "seguirá desempeñando un papel constructivo en la crisis ucraniana", al tiempo que pedía que "no se avive la llama de la guerra", según recogió la prensa local.



Durante un evento sobre seguridad organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Qin instó a "algunos países" a que "dejen de provocar diciendo que 'la Ucrania de hoy es el Taiwán de mañana'", citó el rotativo Global Times.



El canciller aseguró que China está "lista para entablar una cooperación multilateral y bilateral con todos los países", al tiempo que aseveraba que Pekín "defenderá el consenso de que 'una guerra nuclear no se debe y no se puede librar'". China "rechaza una carrera armamentística" y "fomenta las soluciones políticas a las cuestiones candentes", indicó el ministro.



Durante el evento se presentó un documento sobre la Iniciativa Global de Seguridad, un concepto propuesto por el presidente chino, Xi Jinping, en abril de 2022 y que tiene entre sus objetivos el respeto a la integridad territorial de los países y la no injerencia en sus asuntos internos, aunque algunos analistas han señalado que se trata de una respuesta china a las sanciones impuestas por países occidentales a Rusia desde que comenzase la guerra en Ucrania.