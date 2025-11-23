Hamás pide auxilio a los mediadores y llega a Egipto para 'salvar' el alto el fuego en Gaza

Hamás ha pedido 'auxilio' internacional para evitar que el alto el fuego en Gaza colapse definitivamente. La facción palestina ha avisado a las potencias y los organismos internacionales de los "constantes" bombardeos de Israel sobre la Franja. Según las fuentes palestinas, ya son 24 los muertos en las últimas horas, por lo que Hamás ha enviado una delegación a Egipto para tratarlo con los mediadores internacionales.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron a lo largo del sábado diversos bombardeos contra figuras de Hamás en respuesta a lo que consideraban actividad del grupo terrorista en el actual emplazamiento del ejército. La 'Línea Amarilla' donde se debe situar, de acuerdo con el texto de Donald Trump firmado tanto por Israel como por Hamás y recientemente avalado por la ONU.

De los diversos ataques aéreos, el más letal fue el impacto de un proyectil contra un vehículo en el barrio de Al Rimal, en Ciudad de Gaza, donde fallecieron cinco personas, como detalla Europa Press. Desde Tel Aviv alegaron, no obstante, que se trataba de una operación contra Alaa Hadidi, alto cargo del ala de suministros y manufactura de armas de las milicias de Hamás, algo que el grupo armado palestino no ha detallado aún.

Sí ha hecho lo propio con las "violaciones sistemáticas sionistas" del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre. Desde entonces, alega Hamás, los ataques israelíes "han resultado en el martirio de cientos de personas debido a redadas y asesinatos continuos bajo pretextos inventados, y también han llevado a cambios en las líneas de retirada en violación de los mapas acordados".

"Las fuerzas de ocupación continúan violando el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza mediante una serie de ataques contra zonas del norte, centro y sur que están costando las vidas de sus residentes", ha añadido Hamás, antes de exigir a la mediación internacional que intervenga urgentemente para presionar a Israel y terminar con estos ataques.

Dicha mediación tendrá lugar en El Cairo (Egipto), que sirve de campamento base para las negociaciones internacionales, tras ser 'sede' de la firma de paz. De acuerdo con el medio saudí Al Hadath, los mediadores de Hamás tratarán la cuestión con los delegados de Egipto, Catar y EEUU para discutir "formas de contener este recrudecimiento" y pasar definitivamente a la segunda fase del plan de Trump para Gaza.

Todo esto, a la espera de que las milicias palestinas encuentren los restos mortales de los últimos tres rehenes israelíes que quedan por entregar, condición sine qua non marcada por Netanyahu para avanzar de etapa.