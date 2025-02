Hay algo de Elon Musk que sí le gusta a Steve Bannon: el saludo nazi

Desde hace unas semanas, el que fuera estratega jefe de Donald Trump, el ultra Steve Bannon, no para de atacar al magnate tecnológico Elon Musk, a quien teme por su ahora acceso total a la Casa Blanca. Lo ha llamado "inmigrante ilegal" y ha pedido en reiteradas ocasiones que "vuelva a Sudáfrica". Pero hay algo que a Bannon parece gustarle de lo que ha hecho Elon Musk: el saludo nazi. El fundador del difamador Breitbart News ha repetido este jueves el mismo gesto durante su intervención en el CPAC.

Bannon levantó el brazo mientras decía en su discurso que el movimiento MAGA (Make America Great Again) solo perdería si se "rinden". "La única manera que tienen de ganarnos es si nos retiramos, y no nos vamos a retirar, no nos vamos a rendir. ¡Luchad! ¡Luchad! ¡Luchad!", enfatizó Bannon justo antes de hacer el saludo fascista.

La Conferencia anual de Acción Política Conservadora es como el Woodstock de la extrema derecha estadounidense, donde desde hace un tiempo ya solo acuden los principales propagandistas de Donald Trump. Bannon, de hecho, dijo durante su discurso que querían al presidente estadounidense también en 2028.

Además del propio Donald Trump, a la Conferencia asisten este año los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Argentina, Javier Milei, quien aprovechó el momento para regalarle a Elon Musk una motosierra con la inscripción "viva la libertad carajo". También ha acudido el líder de Vox, Santiago Abascal.