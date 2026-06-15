Hungría se blinda contra Orbán con una maniobra para impedir su vuelta: al menos, en los próximos ocho años

La Asamblea Nacional de Hungría ha aprobado limitar el mandato del primer ministro a ocho años. Esta medida es clave, puesto que impedirá un eventual regreso de Viktor Orbán y que formaba parte de las promesas de campaña electoral del conservador jefe del Ejecutivo, Peter Magyar.

La propuesta, una enmienda a la ley fundamental impulsada por el partido gubernamental Tisza, ha sido aprobada por la Asamblea Nacional con 135 votos a favor, 50 en contra y seis abstenciones. Asimismo, la medida tiene carácter retroactivo, ya que el plazo se calcula a partir de 1990, según los medios húngaros.

"Quien haya ocupado el cargo de primer ministro durante un total de al menos ocho años, incluyendo interrupciones, no podrá ser elegido para dicho cargo. Para el cómputo de este período de ocho años, se tendrá en cuenta el mandato del primer ministro a partir del 2 de mayo de 1990", señala el texto votado.

Orbán logró la reelección con líder de su partido

La aprobación de esta histórica medida para los húngaros se produce después de que Orbán lograra la reelección como líder del partido húngaro Fidesz pese a su histórica derrota electoral frente a Magyar. El exprimer ministro, fiel aliado de Vladimir Putin, calificó recientemente a su rival como "virrey" al servicio de los intereses occidentales.

Orbán anunció el pasado mes de abril que tiene la intención de restaurar "radicalmente" su partido. "Ahora mismo no me necesitan en el Parlamento, sino en la renovación de bando nacional", explicó entonces en un mensaje en sus redes sociales.

De esta forma, recordó que lleva casi cuatro décadas al frente del partido, con éxitos y fracasos, pero continúa siendo "la comunidad política más unida del país" y que Hungría "la necesitará" en el futuro".

Los diputados también han debatido este lunes sobre los planes del anterior Ejecutivo para establecer un campo de migrantes en el oeste de Hungría, lo que ha producido roces entre el primer ministro húngaro y el diputado Bence Rétvári.

"Todos ustedes estuvieron de acuerdo con la propuesta de Viktor Orbán de construir un campo de migrantes cerca de la frontera austríaca, a 3-4 kilómetros del asentamiento de Vitnyéd, en el sitio de la antigua escuela de lácteos, que alguna vez fue llamada la Meca de la industria láctea húngara", ha dicho Magyar durante el debate, dirigiéndose a los diputados de Fidesz.