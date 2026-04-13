Un golpe a la extrema derecha que sacude Europa: la caída de Orbán reabre la gran pregunta

Durante años, Viktor Orbán fue mucho más que el primer ministro de Hungría.

Fue símbolo. Referente. Modelo.

El hombre que demostró que se podía gobernar en Europa durante más de una década abrazando un discurso ultranacionalista, cuestionando el Estado de derecho y desafiando abiertamente a Bruselas. El político que inspiró a una nueva generación de líderes de extrema derecha dentro y fuera del continente.

Y ahora, tras 16 años en el poder, ha caído. De forma abrupta. Contundente. Sin matices.

La victoria del conservador Péter Magyar y su partido Tisza -con una mayoría de dos tercios en el Parlamento- no es solo un cambio de Gobierno en Hungría. Es, para muchos, algo más.

Un golpe político de gran alcance. Y una pregunta que empieza a recorrer Europa: ¿estamos ante un punto de inflexión?

El fin de una era… y de un símbolo

Los números no dejan lugar a dudas.

Más de dos tercios de la Cámara. 138 escaños frente a los 55 del Fidesz de Orbán. Un resultado que no solo pone fin a casi dos décadas de poder, sino que desmonta la idea de invencibilidad que había construido el líder húngaro.

Orbán no era un político más. Era el rostro visible de lo que él mismo denominó "democracia iliberal". El dirigente que tejió alianzas con líderes como Donald Trump o que mantuvo una relación ambigua -y en muchos momentos cercana- con Vladimir Putin.

El mismo que bloqueó decisiones clave de la Unión Europea, desde ayudas a Ucrania hasta sanciones a Moscú.

Su derrota, por tanto, tiene un peso que va mucho más allá de Budapest.

Una reacción casi unánime en Europa

Pocas veces un resultado electoral en un país miembro ha generado una reacción tan amplia y tan alineada en el resto del continente.

Desde Ursula von der Leyen hasta Emmanuel Macron, pasando por el canciller alemán Friedrich Merz o el primer ministro británico Keir Starmer, el mensaje ha sido prácticamente unánime.

Hungría "vuelve a Europa". Europa "se fortalece". La democracia "gana". "Un país retoma su camino hacia Europa", resumió Von der Leyen.

Incluso líderes ideológicamente alejados han optado por un tono contenido, como la italiana Giorgia Meloni, que felicitó al ganador pero evitó cualquier crítica directa al derrotado.

El contraste es evidente: mientras Bruselas celebra, el bloque ultraconservador pierde a uno de sus principales referentes.

España, reflejo de la división europea

En España, la reacción ha sido un espejo de lo que ocurre a nivel continental.

El presidente Pedro Sánchez habló de "valores europeos" y celebró unas elecciones "históricas". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, destacó que Hungría ha apostado por un proyecto "europeísta".

Incluso desde posiciones distintas, el mensaje coincidía: la victoria de Magyar refuerza la idea de Europa.

Pero en el otro lado, Santiago Abascal lamentaba la derrota de Orbán y advertía de que Hungría podría perder su "protección" frente a lo que denomina "invasión islamista".

Dos lecturas opuestas de un mismo resultado. Dos Europas que conviven… y compiten.

Cae una pieza clave

Orbán no solo gobernaba Hungría. Formaba parte de algo más amplio.

Una red política e ideológica que incluye a figuras como Javier Milei en Argentina o a Donald Trump en Estados Unidos, entre otros nombres o movimientos.

De hecho, el propio Gobierno argentino ha agradecido a Orbán su papel en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, evidenciando hasta qué punto su figura trascendía lo nacional.

Su derrota no desmantela ese bloque. Pero sí lo debilita.

Porque pierde a uno de sus líderes más longevos, más experimentados y, sobre todo, más institucionalizados dentro de la Unión Europea.

¿Un caso aislado… o un cambio de ciclo?

Aquí es donde empieza el verdadero debate.

Porque la caída de Orbán llega en un momento en el que la extrema derecha no deja de crecer en Europa. Francia, Italia, Alemania, Países Bajos… los partidos de este espectro han ganado peso electoral en casi todo el continente.

La pregunta, por tanto, es inevitable: ¿Hungría es la excepción… o el inicio de una reacción?

Hay elementos que invitan a la cautela. El caso húngaro tiene particularidades propias: desgaste tras 16 años de gobierno, movilización electoral, un candidato opositor que ha logrado aglutinar apoyos diversos.

Pero también hay señales que algunos interpretan como un aviso. Participación récord. Discurso centrado en Europa. Rechazo explícito al iliberalismo.

Como resumió el ministro belga de Exteriores, Hungría ha decidido "dejar de mirar hacia Moscú y volver a mirar hacia Occidente".

Ucrania, Rusia… y el eje geopolítico

La política exterior ha sido un factor clave en este cambio.

Orbán fue, durante años, una anomalía dentro de la UE por su cercanía a Rusia. Su bloqueo a ayudas a Ucrania o su resistencia a determinadas sanciones le situaron en una posición cada vez más incómoda dentro del bloque.

El propio Volodímir Zelenski ha tendido la mano al nuevo Gobierno húngaro, evidenciando que el cambio político puede tener consecuencias directas en el tablero geopolítico europeo.

Hungría podría dejar de ser ese socio incómodo que miraba hacia Moscú. Y eso, en plena guerra en Ucrania, no es un detalle menor.

Más allá de Hungría

Quizá la clave esté en no sobredimensionar… pero tampoco minimizar. La caída de Orbán no supone el fin de la extrema derecha en Europa. Ni mucho menos, pero sí rompe una narrativa.

La de que ciertos modelos políticos, una vez consolidados, son prácticamente inamovibles. La de que el desgaste no pasa factura. La de que el control institucional es suficiente para garantizar la continuidad.

Hungría demuestra que no siempre es así.

La batalla sigue

Europa entra ahora en un nuevo escenario.

Con un líder menos en el bloque ultranacionalista. Con una nueva mayoría en Hungría que promete reconstruir el Estado de derecho. Y con un debate abierto sobre el futuro político del continente.

¿Se trata de un giro puntual o de una tendencia emergente? Nadie tiene aún la respuesta. Pero lo que sí parece claro es que algo se ha movido.

Y que, al menos por esta vez, la ola ha ido en sentido contrario.