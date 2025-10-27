Interceptan conversaciones de comandantes rusos y destapan el cruel plan con combatientes colombianos en la niebla

Tras más de tres años y medio desde la guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, contra Ucrania, el combate en el campo de batalla, así como las conversaciones para llegar a un alto el fuego, se han estancado. A los pocos avances en el frente se unen, además, prácticas que apuntan cada vez más a "crímenes de guerra".

A lo largo de estos años ha sido documentado en varias ocasiones la presencia de combatientes colombianos, pero la mayoría de los casos documentadas hacían referencia a que exmilitares o policías retirados se habían alistados con las tropas ucranianas. Ahora, una nueva información ha denunciado las actuaciones de mercenarios colombianos en las fuerzas rusas, según ha publicado Euromaidan Press.

"A mercenarios colombianos reclutados por Rusia para luchar contra Ucrania se les ha ordenado matar civiles para hacerlos cómplices de crímenes contra la población civil", han señalado en el medio especializado, que lleva reportando desde el inicio de la "operación militar especial" lanzada por Putin cada paso en el campo de batalla.

Según esta información, Ucrania registró un crimen de guerra cometido por mercenarios colombianos que luchan contra Kiev como parte de la 30ª Brigada Separada de Fusileros Motorizados, que pertenece al 2º Ejército de Armas Combinadas del Distrito Militar Central de Rusia. Así lo desprenden de una conversación interceptada en la que uno de los comandantes de campo emite una orden en español para ejecutar a civiles ucranianos, incluidos mujeres y niños.

"Cuando haya niebla, neblina, para que no los identifiquen, que eliminen a toda la gente del bando enemigo. En motocicletas, en bicicletas, mujeres y niños, mujeres y niños", se escucha en la grabación.

Nueva fase en Ucrania: sin diálogo, sin victorias, con sanciones y a las puertas del invierno Putin y Trump no se verán las caras, por ahora. Su cita en Budapest se ha truncado porque Moscú ha dejado claras sus posiciones maximalistas y sobre eso hay poco que hablar. Su posición dista de ser fuerte y le llegan nuevos castigos. ¿Aguantará?

La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (GUR) sostiene que se trata de una orden real emitida en combate y asegura que estas prácticas son "instigadas por mandos rusos” en el frente oriental. Ninguna autoridad rusa se ha pronunciado de momento oficialmente sobre esta información.

El comunicado del GUR, del que ha comunicado también la agencia de noticias ucraniana Ukrinform, marca la primera vez que se reportan señales directas de colombianos en unidades rusas.