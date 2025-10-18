Los cárteles de la droga mexicanos y colombianos se interesan por los drones de Ucrania y envían a miembros infiltrados a aprender

Un dron kamikaze busca dispositivos de reconocimiento rusos en la región de Donetsk, cerca de la línea del frente Kostiantynivka, Ucrania.

La guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, contra Ucrania en febrero de 2022 cuenta con nuevos voluntarios. Los cárteles de la droga mexicanos y colombianos están enviando a sus miembros a la Legión Internacional en Ucrania, según adelantó el el periódico británico The Telegraph.

El objetivo de estos narcos en el campo de batalla es aprender a operar drones con soldados ucranianos. Así lo advirtieron el verano pasado los servicios de inteligencia mexicanos a Kiev, según se ha hecho eco también el medio ERT NEWS.

Estos señalaron que miembros del cártel se estaban infiltrando en las tropas ucranianas y estaban particularmente interesados en operar drones kamikaze. El motivo es que estos pueden ser lanzados y guiados por un solo soldado y constituyen una solución innovadora para ataques selectivos.

Y los cárteles mexicanos de la droga parecen estar ya implementado esta teconología, que ha sido clave en la guerra rusa contra Ucrania. La semana pasada se difundieron por primera vez imágenes que muestran a miembros del cártel de Sinaloa operando los llamados drones de ataque con vista en primera persona (FPV), según el periódico británico.

"Ucrania se ha convertido en una plataforma para la difusión global de tácticas FPV”, declaró un funcionario de seguridad ucraniano. "Hay quienes vienen a aprender a matar con un dron de 400 dólares y luego venden ese conocimiento al mejor postor", agregó.

Los medios no han especificado cuántos miembros del cártel han viajado hasta Ucrania para luchar en sus tropas. Sin embargo, según el medio griego, se estima que varios miles de personas han servido en la Legión Internacional en los más de tres años de guerra, mientras que alrededor de 300 han fallecido.