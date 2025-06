Irán amenaza con abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear en respuesta al ataque de Israel

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, ha dicho este lunes que el Parlamento iraní está preparando un proyecto de ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), y agregó que Teherán sigue oponiéndose al desarrollo de armas de destrucción masiva.

Se trata de una amenaza de peso, con la que responde a los ataques lanzados por Israel en la noche del jueves al viernes, que se han mantenido hasta hoy y que han sido respondidos por el régimen de los ayatolás con misiles hacia territorio israelí. El balance a esta hora de la mañana es de 23 israelíes muertos y más de 200 heridos, además de 224 personas muertas en Irán, más de un millar de heridos.

Estados Unidos lanzó un programa nuclear con Irán en 1957. En esa época, el monarca prooccidental, el famoso sha de Persia, gobernaba Irán y ambos países eran aliados. Entonces no estaba mal visto que Teherán tuviera avances atómicos controlados y revisados por Washington.

Con el respaldo de EEUU, Irán comenzó a desarrollar su propio programa de energía nuclear en los años 70. Pero cuando el sha fue derrocado durante la Revolución Islámica de 1979, la Casa Blanca retiró ese apoyo, hasta hoy. Washington y Teherán son archienemigos desde entonces.

Desde aquella revolución, que transformó a Irán en una república islámica actual, mandada por los ayatolás, las naciones occidentales han temido que el país pueda usar su programa nuclear para producir armas atómicas usando uranio altamente enriquecido. Irán ha sostenido que no busca construir armas nucleares y pone como ejemplo su pertenencia al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) de la ONU, bajo el cual se comprometió a no desarrollar una bomba de esta naturaleza.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha llamado a todos los iraníes a "mantenerse unidos, perseverar y enfrentar la agresión criminal a la que está sometido Irán" y ha defendido el derecho de su país a mantener sus investigaciones. En una reunión celebrada también en el Parlamento iraní esta mañana, Pezeshkian dijo que Irán "le ha dado una oportunidad a la diplomacia y ha abierto el camino para las negociaciones y el diálogo".

"El enemigo no puede destruir a Irán y a su pueblo mediante el asesinato y el terrorismo. Hay cientos de otros héroes que portarán la bandera y continuarán el camino después de cada ataque selectivo", afirmó. También reiteró que su país "no busca poseer armas nucleares" pero que tiene "derecho a beneficiarse de la energía nuclear y de la investigación que beneficie a su pueblo".

De qué vale el TNP

"El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) es la piedra angular de los esfuerzos mundiales para prevenir la propagación de las armas nucleares, fomentar la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear y promover el objetivo del desarme nuclear y el desarme general y completo", expone Naciones Unidas.

El TNP se abrió a la firma de los estados en 1968 y entró en vigor el 5 de marzo de 1970. El 11 de mayo de 1995, se prorrogó indefinidamente. Con 191 Estados partes, es el tratado del ámbito de la no proliferación nuclear, los usos pacíficos de la energía nuclear y el desarme nuclear con mayor número de adhesiones.

En el marco del TNP, los Estados no poseedores de armas nucleares que son "Partes" en el Tratado se han comprometido a no fabricar o adquirir de otra manera armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos, mientras que los Estados poseedores de armas nucleares que son Partes en el Tratado se han comprometido a no ayudar, alentar o inducir en forma alguna a ningún Estado no poseedor de armas nucleares que sea Parte en el Tratado a fabricar o adquirir de otra manera armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos.

Nuevo método

Aunque los números de víctimas por ahora son muy desiguales y además Irán ha visto descabezado a su Ejército, a su Inteligencia y a su Guardia Revolucionaria en los ataques de Israel, Teherán trata de amedrentar más aún a su enemigo no sólo con amenazas como la del Tratado, sino con nuevas maneras de batallar.

Así, la Guardia Revolucionaria de Irán ha afirmado esta mañana que el último ataque ha empleado un nuevo método, que ha provocado que los sistemas de defensa multicapa de Israel se atacaran entre sí. "Las iniciativas y capacidades empleadas en esta operación, a pesar del amplio apoyo de Estados Unidos y las potencias occidentales, y de la posesión de la tecnología de defensa más moderna y avanzada, permitieron que los misiles alcanzaran con éxito y al máximo los objetivos en los territorios ocupados", declaró, informa Reuters.

Las autoridades israelíes han reiterado que su sistema de defensa "Cúpula de Hierro" no está al 100% y han advertido de que se avecinan días difíciles.

El ejército israelí anunció el lunes por la mañana que había atacado de nuevo los centros de mando de la Guardia Revolucionaria y el ejército iraní.