El HuffPost
Última hora
Irán da por terminado el acuerdo nuclear de 2015
Irán da por terminado el acuerdo nuclear de 2015

Con el vencimiento de las restricciones técnicas previstas en el acuerdo, Irán se considera ahora libre de cualquier compromiso relacionado con la limitación de su capacidad nuclear.

Imagen de satélite de la planta nuclear subterránea de Fordo, en Irán.MAXAR

El Gobierno de Irán anunció este sábado que ya no se considera sujeto a las restricciones impuestas en el acuerdo nuclear firmado en 2015, tras la expiración de sus disposiciones clave, aunque defendió su intención de continuar por el camino diplomático.

"Todas las disposiciones, (del acuerdo) incluidas las restricciones previstas para el programa nuclear iraní y los mecanismos relacionados, se consideran terminadas", declaró el Ministerio de Exteriores iraní a través de un comunicado oficial.

El pacto, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), fue alcanzado en 2015 entre Irán y seis potencias (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania), con el objetivo de limitar el desarrollo del programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

