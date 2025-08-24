Israel confirma ataques contra una base militar y dos centrales eléctricas en Yemen

Imagen de archivo de un bombardeo israelí sobre la el aeropuerto de la capital yemení, Saná.

El Ejército israelí intensificó este domingo sus operaciones en Yemen con una serie de bombardeos sobre Saná, la capital controlada por los rebeldes hutíes. Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los objetivos alcanzados incluyeron una base militar —donde se ubica el palacio presidencial—, dos centrales eléctricas y un depósito de combustible, instalaciones que, aseguran, eran empleadas con fines militares por el movimiento insurgente.

"Hace poco, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacaron infraestructura militar del régimen terrorista hutí en la zona de Saná, incluida una base militar donde se encuentra el palacio presidencial", afirmó el Ejército en un comunicado.

Los hutíes, por su parte, confirmaron los bombardeos y acusaron a Israel de golpear una compañía petrolera y una planta de energía en la capital yemení. Los ataques se producen apenas una semana después de otra ofensiva israelí en la misma ciudad. Cabe destacar que, Saná, bajo control rebelde desde 2014, se ha convertido en escenario recurrente de este tipo de acciones militares.

-Noticia en ampliación-