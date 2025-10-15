Israel confirma que el cuarto cuerpo entregado por Hamás no pertenece a ningún rehén

El Ejército israelí confirmó este miércoles que, tras los exámenes realizados por el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado anoche por Hamás "no coincide con ninguno de los rehenes".

"Hamás debe hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos", recoge el comunicado del Ejército. El intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás, que comenzó el pasado lunes tras confirmarse el alto el fuego, ha devuelto a casa a los 20 israelíes vivos secuestrados por la organización terrorista islámica y a 2.000 palestinos.

Ahora está llegando el turno de los rehenes israelíes asesinados por Hamás, cuyos restos están siendo repatriados a casa progresivamente durante varios días. A primera hora de este miércoles, la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó la identidad de tres de los cuatro cuerpos que llegaron a Israel: Eitan Levy, de 53 años, con el del soldado Tamir Nimrodi, de 20 años, y con Uriel Baruch, de 35 años.

Las exigencias de Israel para que Hamás cumpla los plazos ha sido respondida por la milicia palestina a través de un comunicado en el que señalan que ellos están "aplicando la entrega acordada de cuerpos de soldados israelíes retenidos por las Brigadas Ezeldin al Qasam, como parte de su compromiso con el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza".

Sin embargo, el propio grupo terrorista también ha denunciado una "clara violación" del alto el fuego por parte de Israel, que se saldó con la muerte de al menos, cinco palestinos, atacados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) este martes. Así, desde Hamás piden "a los mediadores -Qatar, Egipto y Estados Unidos- que hagan que la ocupación cumpla con sus compromisos bajo el acuerdo".