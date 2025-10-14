Israel vuelve a saltarse la tregua y mata a cuatro palestinos en un ataque por "cruzar la línea amarilla"

Entre pomposidad, protocolos, apretones de manos y firmas varias, EEUU, Israel y un gran número de países, decidieron poner fin -de manera temporal, con vistas a hacerlo permanentemente- a los ataques israelíes en la Franja de Gaza tras dos años de matanzas indiscriminadas.

Sin embargo, esta tregua continúa dejando un reguero de sangre inexplicable. Y es que, durante la mañana de este martes se han notificado al menos cuatro palestinos muertos como consecuencia de un nuevo ataque de las FDI de Israel en los alrededores de Jan Yunis, al sur de la Franja.

Según explicaron desde el Ejército de Israel, los ataques -con drones- se habrían producido porque los palestinos atacados, presuntamente "cruzaron la línea amarilla -a la que se han replegado las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo- y se acercaron a tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el norte de la Franja, lo que supone una violación del acuerdo".

En un principio el número oficial de muertos fue de cuatro, hasta que pasadas unas horas, las autoridades palestinas mencionando fuentes médicas, elevaron el dato hasta cinco. Desde Israel señala que "se llevaron a cabo esfuerzos para sacar del lugar a los sospechosos, que no respondieron y siguieron acercándose a las fuerzas, por lo que abrieron fuego para eliminar la amenaza".

Asimismo, las FDI continúan aplicando mano dura contra los palestinos, y les instan a "obedecer las instrucciones y no acercarse alas fuerzas desplegadas en el área", ya que sus fuerzas continúan presentes en más del 50% del territorio y no parecen tener muchos problemas en seguir encañonando a los palestinos que osen desafiar su autoridad.

Hamás acusa a Israel de "violar el alto el fuego"

En respuesta, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado estos incidentes y ha acusado a Israel de "violar el acuerdo de alto el fuego". "Pedimos de nuevo a las partes que supervisen el comportamiento de la ocupación y no permitan que evada sus obligaciones ante los mediadores sobre el fin de la guerra en Gaza", ha dicho el portavoz del grupo, Hazem Qasem.

Las FDI han emitido varias advertencias a la población gazatí contra la posibilidad de acercarse a zonas en las que los militares aún siguen presentes tras su repliegue parcial antes de la entrada en vigor del alto el fuego, que está en pie desde la jornada del domingo y tras el que ya se han registrado denuncias sobre ataques por parte de las fuerzas israelíes.