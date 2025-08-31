Israel lanza nuevos ataques contra varias posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano

Mientras todo el mundo mira a Gaza y al posible avance ofensivo del Ejército de Israel en Palestina, las tropas de Benjamin Netanyahu han propiciado nuevos ataques contra varias posiciones de Hezbolá en el sur del Líbano.

En concreto, según los militares israelíes los bombardeos se han producido contra la "infraestructura militar" del partido milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, en una nueva operación contra las posiciones del grupo a pesar el alto el fuego vigente desde noviembre.

Aunque existe este frágil cese de hostilidades, Israel mantiene que se reserva el derecho a efectuar estos ataques si percibe actividad en la zona e insiste en que el Ejército libanés debe asumir inmediatamente el control de la región y ejecutar de una vez un difícil plan para desarmar a la organización, que se niega categóricamente a deponer las armas.

Los últimos ataques se han concentrado cerca del histórico castillo de Beaufort, la fortaleza cruzada conocida localmente como Qal'at al Shaqif, al sureste de Arnún, después de que Israel detectara "actividad militar" en la zona, según un comunicado.

"La existencia del sitio y la actividad en él constituyen una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano", ha indicado el Ejército en su argumento habitual para justificar un ataque que, por ahora, no ha dejado víctimas.

Por otro lado, la agencia oficial de noticias libanesa, NNA, ha constatado al menos una docena de bombardeos israelíes en la región de Nabatiye durante las últimas horas. Tampoco hay constancia de víctimas.

La muerte del primer ministro de los hutíes de Yemen

No es el único ataque de las últimas horas de Israel. El movimiento hutí de Yemen confirmó este la muerte de su primer ministro 'de facto' Ahmed Ghaleb al Rahwi en el ataque aéreo efectuado del pasado jueves por Israel contra la capital del país, Saná.

Ese día, Israel lanzó una serie de ataques específicamente dirigidos contra Al Rahwi; el ministro de Defensa, Mohamed al Atifi, y el jefe de Estado Mayor, Mohamed Abd al Karim al Ghamari. Todavía no hay información confirmada sobre el estado de estos últimos.

En un comunicado publicado por la agencia de noticias del movimiento, Saba, los hutíes confirman la muerte de Al Rahwi, "junto a varios de sus colegas ministros" todavía no identificados. "Otros de sus camaradas resultaron con heridas moderadas y graves y actualmente reciben atención médica", añadió el movimiento en un comunicado.