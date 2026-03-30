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Israel legaliza la pena de muerte por horca para condenados por asesinato terrorista
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Israel legaliza la pena de muerte por horca para condenados por asesinato terrorista

Las asociaciones de derechos humanos alertan preventivamente del uso que pueda dar el Gobierno de Netanyahu a esta reforma avalada por el Parlamento. De momento, ya establece diferencias entre ciudadanos palestinos y judíos.

Miguel Fernández Molina
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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo.REUTERS/Nathan Howard

El Parlamento de Israel ha aprobado una reforma para legalizar la pena de muerte por ahorcamiento para personas declaradas culpables de asesinato terrorista.

Diversas asociaciones de derechos humanos advierten de forma preventiva del posible uso que dé el Gobierno de Netanyahu a una norma que, temen los colectivos, puede acabar usándose contra palestinos y no contra ciudadanos judios. 

Las diferencias se observan de inmediato. La reforma avalada por la Knesset por 62 votos a favor y 48 en contra obliga como medida general a que sean los tribunales militares quienes impongan dicha pena extrema en el caso de tratarse de palestinos residentes en Cisjordania. 

Por contra, a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua. Igualmente, la ley menciona la existencia de unas excepciones aún sin aclarar.

El escándalo ha sido inmediato en el propio Parlamento, que ha validado la reforma sin hacer una modificación al texto que pasó por comisión hace días. El impulsor, el ministro de Seguridad Nacional, de ideología ultranacionalista y supremacista judío Itamar Ben Gvir ha tratado de brindar con una botella de champán, algo a lo que no le ha autorizado un ujier de la cámara. 

En el polo opuesto, el opositor Matti Sarfatti, del partido Yesh Atid, ha clamado contra una ley "populista, inmoral y no igualitaria" que a su juicio es "claramente inconstitucional".

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



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Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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