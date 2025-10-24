Israel vuelve a posponer el acceso de la prensa internacional a Gaza

Un niño se sienta sobre los escombros del campamento de Bureij, tras un ataque israelí a pesar del acuerdo de alto el fuego, el 20 de octubre de 2025 en Gaza.

Desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023, con la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que siguió a los ataques terroristas de Hamás en territorio de Israel, las autoridades israelíes han impedido a los reporteros extranjeros ingresar de forma independiente al devastado territorio palestino, y sólo han llevado a algunos comunicadores al sitio en visitas estrictamente controladas junto a sus militares.

Este jueves, el máximo tribunal israelí comenzó la vista del recurso presentado por la Asociación de Prensa Extranjera (FPA), pero el fiscal general alegó que "la situación del conflicto ha cambiado durante los últimos diez días y resulta demasiado pronto para estimar lo que supondría" la entrada de la prensa en Gaza.

La Fiscalía solicitó 30 días más para examinar las circunstancias, en el décimo aplazamiento del proceso sobre la petición presentada hace un año por la Asociación de la Prensa Extranjera.

El tribunal concedió a las autoridades israelíes un mes para elaborar un plan que permita a los periodistas extranjeros acceder a Gaza, pero hasta ahora no se ha fijado fecha para la próxima vista.

"Ya es hora de que Israel levante el cierre"

"Hemos esperado mucho tiempo este día", dijo antes de la audiencia, la presidenta de la FPA y corresponsal de DW basada en Jerusalén, Tania Krämer. "Ya es hora de que Israel levante el cierre y nos permita hacer nuestro trabajo junto a nuestros colegas palestinos", agregó.

La FPA se declaró "decepcionada por la decisión de la Corte Suprema de otorgar al Estado de Israel un nuevo plazo", según un comunicado publicado después de la audiencia. Sin embargo, espera que el tribunal sea firme "contra nuevos retrasos por parte del Estado".

"No obtuvimos exactamente lo que queríamos. Esperábamos que el tribunal ordenara al Estado abrir inmediatamente la frontera", declaró a AFP Josef Federman, miembro del consejo directivo de la FPA. Hoy, "el Estado utilizó una vez más tácticas dilatorias para impedir la entrada de periodistas" a Gaza, considera la asociación de periodistas.

Gilead Sher, abogado de la FPA, alegó a su vez que la decisión de continuar impidiendo la entrada independiente de la prensa al enclave palestino supone "una grave violación del derecho de la libre expresión".

"Hay 400 periodistas de 30 países distintos en este país a los que no se les permite hacer su trabajo, que es el de hacer llegar información a millones de personas de todo el mundo. De esos 400, solo 8 han entrado a Gaza en el último año", afirmó.

En estos más de dos años, Israel solo ha permitido la entrada puntual a Gaza de periodistas israelíes y extranjeros empotrados con el Ejército a zonas elegidas previamente y sin presencia de civiles gazatíes.

La FPA, que representa a cientos de periodistas extranjeros, comenzó a pedir acceso independiente a Gaza poco después del inicio del conflicto. Sus peticiones han sido repetidamente ignoradas por las autoridades israelíes. La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) se ha sumado a la petición de la FPA.

Sin excusas

El Supremo israelí ya denegó en 2024 otra petición de la FPA sobre el mismo asunto, dictaminando que las restricciones estaban justificadas por motivos de seguridad. El Tribunal afirmó en ese momento que permitir el ingreso de periodistas a Gaza podría revelar detalles operativos del Ejército, incluida la ubicación de las tropas, de tal manera que podría poner a los soldados en peligro real.

El abogado de la FPA, Gilead Sher, aseguró que el caso podría haberse reevaluado en otros momentos precedentes, como los dos anteriores altos el fuego: en noviembre de 2023 y principios de 2025, así como periodos de "reducción de los combates".

Pero, ahora, "la situación ha cambiado radicalmente, ya no hay excusas posibles", sentenció, en referencia a la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás, considerada una organización terrorista por Israel, EEUU, la UE y otros países.

La guerra causó la muerte de más de 210 periodistas palestinos en el territorio, destacó también el martes Antoine Bernard, director de defensa y asistencia de RSF.