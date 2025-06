Jeannette Jara, exministra de Boric, será la candidata de la izquierda en las elecciones presidenciales de Chile

La comunista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del Gobierno de Gabriel Boric, ganó este domingo las primarias progresistas en Chile y se convirtió en la candidata de la izquierda para las elecciones presidenciales de finales de año, según el 77,5 % de los votos escrutados.

Jara ganó por un amplísimo margen del 60,5 % a la candidata de la socialdemocracia tradicional, Carolina Tohá, quien también formó parte del núcleo duro de Boric, liderando la cartera de Interior, y consiguió el 27,6 % de los votos.

En tercer lugar quedó el diputado Gonzalo Winter (8,9 %), del Frente Amplio -el partido de Boric-, mientras que en cuarta posición quedó el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, con un 2,8 %. Es la primera vez en la historia chilena que un comunista se convierte en el candidato presidencial de toda la izquierda.

Abogada y administradora pública, Jara fue ministra de Trabajo de Boric desde el inicio del mandato, en marzo de 2022, hasta el pasado abril, cuando renunció al cargo para emprender la carrera presidencial. Es la segunda mujer en la historia del Partido Comunista en encabezar una candidatura presidencial. La primera, Gladys Marín en 1999.

Jara se enfrentará en la primera vuelta del 16 de noviembre a una derecha que es favorita en todas las encuestas y que irá directamente con tres candidatos, ya que no hicieron primarias: Evelyn Matthei, de la derecha tradicional aglutinada en la coalición Chile Vamos; José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano; y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario.

La victoria de Jara supone el triunfo del ala más dura de la amplia coalición con la que gobierna Boric y un nuevo golpe para la socialdemocracia tradicional chilena, que gobernó el país durante dos décadas tras el fin de la dictadura y que se encuentra en declive desde hace ya algunos años. También supone un batacazo para el partido de Boric, el Frente Amplio, que alcanzó muy pocos votos en feudos como Santiago, Valparaíso o Punta Arenas, la ciudad natal del mandatario.

Una administradora pública valorada por su carisma

Definida por sus cercanos como carismática, decidida, empática y con gran capacidad de trabajo y diálogo, la abogada Jeannette Jara, una de las ministras mejor valoradas del gabinete progresista liderado por el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, se convirtió este domingo en la primera comunista que liderará la candidatura de unidad de la izquierda a la Presidencia del país.

Jara, nacida en el seno de una familia trabajadora en la población El Cortijo, en la comuna de Conchalí, el 23 de abril de 1974, en plena dictadura, arrasó en las primarias celebradas este domingo, con más del 60 % de los votos, el doble de los obtenidos por su antigua compañera de Gobierno y exministra del Interior, Carolina Tohá.

Madre de un hijo, abogada, contralora, docente y jefa de carrera de Administración Pública en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Jara es una política con amplia experiencia, que ya probó sus cualidades durante el segundo mandato de la socialista Michelle Bachelet, cuando ejerció como subsecretaria de Previsión Social entre 2016 y 2018.

Su carrera política comenzó, no obstante, en las Juventudes Comunistas de Chile (JJCC), a las que se sumó en 1989, ascendiendo hasta ingresar al Partido Comunista en 1999 y pronto al Comité Central. Durante sus años universitarios fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), y tras graduarse entró a trabajar al Servicio de Impuestos Internos (SII), donde también ejerció como dirigente sindical, antes de ser reclutada por el equipo de Bachelet.

Tras la llegada a la Presidencia del conservador Sebastián Piñera, Jara regresó a sus estudios de doctorado, a la administración pública y a la docencia, hasta que en 2021 el virus de la política volvió a picarle y se presentó a la alcaldía de su comuna, aunque no logró ser elegida.

Su momento llegaría un año después, cuando el entonces presidente electo Gabriel Boric la puso al frente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, uno de los más importantes de su gabinete y esencial para la puesta en marcha del programa social progresista con el que ganó los comicios. Un hito, ya que Jara se convirtió en la primera militante del Partido Comunista de Chile en ocupar dicho cargo desde el retorno a la democracia.

Durante su liderazgo en el ministerio se promulgaron tres de las leyes más importantes del Gobierno de Boric: la Ley Antiacoso Laboral (o Ley Karin), la ley que reduce a 40 las horas laborales, y la ansiada reforma a las pensiones, en la que demostró ese carisma y capacidad de negociación que tanto aliados como adversarios le reconocen.

"Vengo desde el Chile real. No soy de esas personas que nacieron en la élite. Vengo de una familia de esfuerzo y sé lo que es levantarse temprano para ir a trabajar y volver tarde a casa esperando que el sacrificio valga la pena. Sé lo que es que el sueldo no alcance", dijo durante su campaña.

Considerada más moderada y menos dogmática, Jara ha tomado distancia de la dirigencia comunista, sobre todo en lo referido a los regímenes de Venezuela y Cuba. Ha cultivado la imagen de una política cercana y empática, lo que le ha valido comparaciones con la expresidenta Michelle Bachelet. Su gestión al frente del Ministerio de Trabajo la hizo conocida y popular entre la ciudadanía, ya que de su cartera dependió otro de los grandes logros del Gobierno de Boric, como la subida del salario mínimo.

La izquierda cierra filas

Los tres candidatos que compitieron este domingo en las primarias presidenciales de la izquierda chilena y el propio presidente de Chile, Gabriel Boric, felicitaron a la vencedora, Jeannette Jara, y confirmaron su total apoyo de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, felicitó este domingo a su exministra de Trabajo, Jeannette Jara, por su victoria en las primarias presidenciales de la izquierda, alabó su perfil de vencedora "en batallas difíciles" e instó a los candidatos derrotados y a toda los partidos progresistas del país a apoyar sin fisuras de cara a los comicios de noviembre. En un mensaje difundido a través de las redes sociales, el mandatario, que está de baja por sus reciente paternidad les dio una única recomendación tras la dura lucha por liderar el centro izquierda: "A trabajar" para ganar la presidencia.

"Saludo y abrazo a Jeannette Jara por el tremendo respaldo obtenido hoy. Pasa de inmediato a encabezar las fuerzas del progresismo hacia el futuro, que con claridad la ha elegido como líder. Lo que viene no va a ser fácil, pero Jeannette sabe de batallas difíciles. Ahora todos juntos a trabajar por la unidad, con cariño y amplitud para convocar a la mayoría de nuestros compatriotas a seguir construyendo un país más justo, seguro y feliz", afirmó Boric.

El primero de los rivales en felicitar a la ganadora fue Gonzalo Winter, amigo personal de Boric, quien se puso enseguida a disposición de su rival para lo que ella considere. "Contará con todo el apoyo del Partido Frente Amplio de sus alcaldes, concejales, dirigentes de bases, sociales y de este diputado, ex candidato, en el rol que a su candidatura le parezca el mejor", afirmó el diputado.

En la misma línea de unidad, aunque visiblemente más afectada por un derrota tan abultada, que no se esperaba en las encuestas, Toha felicitó a su compañera antes de poner foco en noviembre. "El país ha conocido los resultados de la primaria. Para nosotros son unos resultados tristes, decepcionantes, no es lo que esperábamos. He llamado hace pocos minutos atrás a Jeannette Jara, la he felicitado por su resultado", afirmó.

Mulet, por su parte, no pudo hacer las declaraciones esperadas antes de la aparición pública de Jara, puesto que su vuelo de regreso a Santiago de Chile desde la ciudad septentrional de Copiapó, donde votó, sufrió un retraso.