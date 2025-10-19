Kiev informa de que las tropas norcoreanas vuelven al campo de batalla después de meses tras avistar drones sospechosos

Algo insólito, que no pasaba desde hacía tiempo. Esta semana, el ejército ucraniano ha informado de que las tropas norcoreanas en Rusia estaría operando drones en la frontera hacia ucrania en supuestas misiones de reconocimiento, según The Straits Times.

"Es la primera vez que Kiev informa sobre un rol en el campo de batalla de los norcoreanos en meses", aseguran.

Como afirman, tropas norcoreanas lucharon el año pasado junto a las fuerzas rusas en la región rusa de Kursk contra Ucrania en la que fue su mayor incursión en Rusia en el transcurso de la guerra.

"Ucrania declaró posteriormente que los norcoreanos se habían retirado tras sufrir numerosas bajas. Las tropas ucranianas fueron expulsadas de Kursk en marzo de este año y desde entonces no han informado de enfrentamientos con norcoreanos en el campo de batalla", sostiene The Straits Times.

"Las Fuerzas de Defensa de Ucrania han interceptado comunicaciones entre operadores de drones norcoreanos y personal del ejército ruso", aseguró en Facebook el Estado Mayor ucraniano.

El citado medio apunta que Corea del Norte y Rusia han firmado "un pacto de defensa mutua y han intensificado su cooperación militar en los últimos dos años".

Drones ucranianos alcanzan una planta de gas rusa



Por otro lado, este domingo se ha conocido que un ataque con drones ucranianos ha alcanzado este la madrugada una planta de gas en la región de Oremburgo, a 1.200 kilómetros al sureste de Moscú.

"Drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar otra instalación industrial en la región. La infraestructura de la planta de gas resultó parcialmente dañada. El ataque del dron provocó un incendio, por lo que se han desplegado todos los servicios de emergencia para atender las consecuencias", informó el gobernador regional, Yevgueni Solntsev, en su canal de Telegram, según informa EFE.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso notificó el derribo de 45 drones ucranianos durante la noche.