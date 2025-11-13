La BBC pide disculpas a Trump por editar sus palabras pero se niega a indemnizarle

Donald Trump hace un gesto de hastío a la prensa en su visita al Palacio de Akasaka, el 28 de octubre de 2025 en Tokio, (Japón).

La BBC se disculpa ante Trump. La cadena de televisión británica ha pedido perdón al presidente estadounidense por la edición de su discurso realizado poco antes del asalto perpetrado por una turba de sus seguidores contra el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021. No obstante, la televisión se ha negado a indemnizar al mandatario por lo ocurrido.

Cabe recordar que el director general de la BBC, Tim Davie, y la directora ejecutiva de noticias, Deborah Turness, dimitieron el pasado domingo tras enfrentarse a numerosas acusaciones por la emisión de las imágenes.

Este jueves, un portavoz de la BBC ha explicado que los abogados de la compañía de radiodifusión se han puesto en contacto con el equipo legal de Trump "para responder a la carta recibida el domingo", en referencia a la demanda de daños y perjuicios que asciende a cerca de 1.000 millones de dólares (863 millones de euros) y con la que el magnate busca una disculpa y una compensación económica.

El presidente de la BBC, Samir Shah, ha enviado aparte una carta personal a la Casa Blanca en la que "deja claro al presidente que él y la corporación lamentan la edición del discurso del presidente del 6 de enero de 2021" y ha indicado que la cadena "no tiene previsto" volver a retransmitir el corte en ninguna de sus plataformas.

"Si bien la BBC lamenta profundamente la forma en que se editó el vídeo, discrepamos rotundamente de que exista fundamento para una demanda por difamación", ha apuntado. En su sección de Correcciones y Aclaraciones, la cadena ha afirmado que el programa Panorama ha sido revisado tras las críticas por la edición del discurso de Trump.

Trump, contra la BBC: cuando un "error de criterio" se usa para amenazar libertades La cadena pública británica ha reconocido que editó mal una pieza sobre el asalto al Capitolio, en 2021, y dos de sus más altos cargos han dimitido, pero el presidente de EEUU amenaza con una demanda milmillonaria si no se pliegan a sus exigencias.

"Reconocemos que nuestra edición, involuntariamente, dio la impresión de que estábamos mostrando una única sección continua del discurso, en lugar de fragmentos de diferentes momentos, y que esto generó la impresión errónea de que el presidente Trump había hecho un llamamiento directo a la violencia", expresa.