Trump le dice a 'Fox News' que está "obligado" a demandar a la 'BBC' porque "defraudaron al público"

La prestigiosa cadena británica BBC no tardó en tomar las primeras medidas tras la publicación de un reportaje que contenía, editado, el famoso discurso de Donald Trump en el que se pronuncia sobre las protestas que derivaron en los disturbios del asalto al Capitolio de enero de 2021, tras negarse a reconocer expresamente su derrota electoral ante Biden. El director general de la televisión británica, Tim Davie, y la directora ejecutiva de noticias, Deborah Turness, han dimitido. Pero Trump sugiere que eso no es suficiente.

En su medio de cabecera, Fox News, el mandatario estadounidense ha sido preguntado sobre la amenaza de una demanda por la friolera de mil millones de dólares, y en concepto de daños y perjuicios. Esta ha sido la primera vez que Trump se ha pronunciado públicamente al respecto. "Bueno, creo que tengo la obligación de hacerlo, porque no se puede permitir que la gente haga eso", ha dicho en el programa 'The Ingraham Angle'.

Dicha acción legal fue anunciada a través de sus abogados, puntualizando que la única forma de evitar dicha demanda sería la emisión de una retractación, una disculpe pública y... una compensación. Económica, presumiblemente, a juzgar por su estrategia con el resto de medios a los que ha venido demandando como ABC News o CBS News, pero que no ha acabado en tribunales por acuerdos extrajudiciales con indemnización a su favor. Y llegó a exigir 17.000 millones a The New York Times.

Trump: "Era un discurso hermoso, muy tranquilizador"

El presidente estadounidense ha asegurado que "de hecho, [en la edición del documental] cambiaron mi discurso del 6 de enero, que era un discurso hermoso, un discurso muy tranquilizador, y lo hicieron sonar radical". Trump ha ahondado en esa idea, añadiendo que "y de hecho lo cambiaron. Lo que hicieron fue realmente increíble".

Cabe recordar que el ultimátum que ha dado la defensa legal del mandatario de EEUU a la BBC expira este mismo viernes, a las 22.00 horas. Este sería el plazo máximo que tendría la cadena británica para responder acerca de la petición de retractación, disculpas y compensación.

Aunque la BBC está guardando silencio de momento, no es el mismo caso en el seno del Gobierno laborista de sir Keir Starmer. La ministra de Cultura, Lisa Nandy, ha cerrado filas recordando que "la BBC no es simplemente una emisora, es una institución nacional que pertenece a todos nosotros". También ha señalado que "es de lejos la fuente de noticias más ampliamente usada y la que genera más confianza en el Reino Unido en un tiempo donde las líneas se desdibujan entre hechos y opinión, entre noticias y polémicas.

"Es la luz en el faro para las personas de aquí y del resto del mundo", ha proseguido Nandy, al tiempo que aunque ha subrayado que "es independiente del Gobierno", en esta crisis concreta se "ha estado trabajando codo con codo con la BBC".

