Trump le dice a 'Fox News' que está "obligado" a demandar a la 'BBC' porque "defraudaron al público"
Trump le dice a 'Fox News' que está "obligado" a demandar a la 'BBC' porque "defraudaron al público"

El presidente de EEUU no aclara si a su público o al de la cadena británica, pero desliza que habrá pleito por 1.000 millones de dólares.

Antón Parada
Antón Parada
Donald Trump, celebrando los actos por el Día del Veterano, en el cementerio de Arlington, Virginia (EEUU).
Donald Trump, celebrando los actos por el Día del Veterano, en el cementerio de Arlington, Virginia (EEUU).REUTERS/Kevin Lamarque

La prestigiosa cadena británica BBC no tardó en tomar las primeras medidas tras la publicación de un reportaje que contenía, editado, el famoso discurso de Donald Trump en el que se pronuncia sobre las protestas que derivaron en los disturbios del asalto al Capitolio de enero de 2021, tras negarse a reconocer expresamente su derrota electoral ante Biden. El director general de la televisión británica, Tim Davie, y la directora ejecutiva de noticias, Deborah Turness, han dimitido. Pero Trump sugiere que eso no es suficiente.

En su medio de cabecera, Fox News, el mandatario estadounidense ha sido preguntado sobre la amenaza de una demanda por la friolera de mil millones de dólares, y en concepto de daños y perjuicios. Esta ha sido la primera vez que Trump se ha pronunciado públicamente al respecto. "Bueno, creo que tengo la obligación de hacerlo, porque no se puede permitir que la gente haga eso", ha dicho en el programa 'The Ingraham Angle'.

Dicha acción legal fue anunciada a través de sus abogados, puntualizando que la única forma de evitar dicha demanda sería la emisión de una retractación, una disculpe pública y... una compensación. Económica, presumiblemente, a juzgar por su estrategia con el resto de medios a los que ha venido demandando como ABC News o CBS News, pero que no ha acabado en tribunales por acuerdos extrajudiciales con indemnización a su favor. Y llegó a exigir 17.000 millones a The New York Times.

Trump: "Era un discurso hermoso, muy tranquilizador"

El presidente estadounidense ha asegurado que "de hecho, [en la edición del documental] cambiaron mi discurso del 6 de enero, que era un discurso hermoso, un discurso muy tranquilizador, y lo hicieron sonar radical". Trump ha ahondado en esa idea, añadiendo que "y de hecho lo cambiaron. Lo que hicieron fue realmente increíble". 

Cabe recordar que el ultimátum que ha dado la defensa legal del mandatario de EEUU a la BBC expira este mismo viernes, a las 22.00 horas. Este sería el plazo máximo que tendría la cadena británica para responder acerca de la petición de retractación, disculpas y compensación.

Aunque la BBC está guardando silencio de momento, no es el mismo caso en el seno del Gobierno laborista de sir Keir Starmer. La ministra de Cultura, Lisa Nandy, ha cerrado filas recordando que "la BBC no es simplemente una emisora, es una institución nacional que pertenece a todos nosotros". También ha señalado que "es de lejos la fuente de noticias más ampliamente usada y la que genera más confianza en el Reino Unido en un tiempo donde las líneas se desdibujan entre hechos y opinión, entre noticias y polémicas. 

"Es la luz en el faro para las personas de aquí y del resto del mundo", ha proseguido Nandy, al tiempo que aunque ha subrayado que "es independiente del Gobierno", en esta crisis concreta se "ha estado trabajando codo con codo con la BBC".

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 