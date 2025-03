La debacle de Trump empuja a Ucrania a realizar el gran movimiento para conseguir armas nucleares

Después de que las relaciones entre EEUU y Ucrania se tambalearan debido a la discusión entre sus dos líderes, Donald Trump y Volodímir Zelenski, respectivamente, los ucranianos se han movilidado para financiar la creación de armas nucleares para Ucrania.

Con este propósito, Serhei Horokhovsky, uno de los fundadores del neobanco ucraniano Monobank, lanzó una campaña de crowdfunding. El anuncio se hizo poco después de la medianoche del sábado, y aunque inicialmente Horokhovsky describió la acción como una forma de "desahogarse después de un día duro", la respuesta fue abrumadora.

En menos de un día, el fondo recaudó 27,2 millones de grivnas (aproximadamente 627.000 euros), con donaciones procedentes de ucranianos e individuos de más de 60 países, incluidos EEUU y Polonia, informa Kyiv Post. Esta situación, señaló Horokhovsky, "muestra cuán sensible es este tema para Ucrania" y "cuánto les duele a los ucranianos lo que está sucediendo".

Si bien admitió que la recaudación fue impresionante, matizó que la creación de armas nucleares implicaría un orden de magnitud significativamente mayor y que esta iniciativa era un intento simbólico para reflejar la frustración de los ucranianos por la humillación sufrida por Zelenski a manos de Trump y su vicepresidente, JD Vance.

"Lamento haber decepcionado a mucha gente... No entiendo cómo este dinero que se recaudará se puede usar para armas nucleares, y no lo planeé", dijo, y añadió que si el objetivo real hubiera sido comprar armas nucleares, no se habría hecho tan públicamente. En su lugar, propuso gastar lo recaudado en la compra de drones y apoyo humanitario para las tropas ucranianas.

Horokhovsky también destacó que no había coordinado su iniciativa con las autoridades ucranianas, pero que no descartaba apoyar futuros proyectos nucleares si el gobierno lo solicitara. "La unidad de Ucrania es nuestra fuerza", concluyó.