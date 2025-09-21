La Flotilla Global Sumud denuncia el avistamiento de múltiples drones cuyo origen aún se desconoce cerca de la flota

La Flotilla Global Sumud ha denunciado a través de las redes sociales el avistamiento de varios drones cerca de su embarcación, cuyo origen aún desconocen, y que, según han criticado, parece seguir la flota. "Se han avistado múltiples drones, cuyo origen aún se desconoce, cerca de la flota y siguiéndola", ha afirmado la Flotilla Global Sumud vía Telegram.

"Este repentino aumento de la actividad aérea ha generado preocupación. Nuestros equipos están monitoreando la situación de cerca, priorizando la seguridad de todas las personas a bordo y coordinando con sus socios para documentar y evaluar estos acontecimientos", ha agregado.

La Flotilla Global Sumud es una iniciativa internacional de solidaridad que tiene como propósito apoyar al pueblo palestino, especialmente a quienes viven en la Franja de Gaza bajo un bloqueo impuesto por Israel desde hace más de una década. Esta flotilla está compuesta por barcos que intentan llegar a Gaza transportando ayuda humanitaria, medicamentos y suministros.

El nombre "Sumud" significa "perseverancia" o "firmeza" en árabe, y representa el espíritu de resistencia pacífica del pueblo palestino frente a la ocupación y las dificultades diarias.

-Noticia de última hora-