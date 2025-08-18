La inesperada frase de cuatro palabras en inglés de Putin que dejó a EEUU sorprendida en plena reunión en Alaska

Putin y Trump, durante su rueda de prensa en Alaska el 15 de agosto de 2025.

Este 15 de agosto, Anchorage, en Alaska fue el escenario elegido para el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en el que no llegaron a acuerdos sobre la paz en Ucrania.

"No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo", aseguró Trump en la rueda de prensa conjunta que ofrecieron tras sus tres horas de reunión, pero sí calificó al encuentro como "productivo".

Un detalle del final de la comparecencia de ambos no pasó desapercibido. Putin hizo algo inusual: decidió hablar en inglés. No fueron más que cuatro palabras, pero que terminaron saltando a los titulares.

"Next time in Moscow (la próxima vez en Moscú)?", pronunció, con un leve tono interrogante.

Con cierta sorpresa, Trump reaccionó con un "es una propuesta interesante". "Me pueden criticar un poco por ello, pero es algo que puedo imaginarme que ocurra", agregó.

A pesar de que se marcharon sin un acuerdo rubricado, el presidente Trump amenazó con que Estados Unidos impondrá sanciones económicas "severas" si no se avanza en futuras negociaciones, que podrían pasar por una segunda cumbre.

Este lunes, todos los ojos están puestos en la Casa Blanca, donde recibirá al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Éste no acude solo, puesto que estará acompañado por la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen y los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.