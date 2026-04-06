Alsina se refiere a la operación Kitchen con un título de película en la que Rajoy no haría cameo

No es casualidad encontrarse este lunes con que (casi) todos los medios de comunicación llevan en sus páginas o portales una serie de titulares que evocan una cuestión ocurrida hace más de una década, pero que fue fundamental para propiciar el cambio de ciclo político iniciado con la moción de censura al Gobierno del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy. El juicio de la operación Kitchen ha tenido su pistoletazo de salida y sienta en el banquillo al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y otra serie de altos cargos de aquel Ejecutivo.

El periodista y director de 'Más de uno' en Onda Cero, Carlos Alsina, no ha sido una excepción y ha dedicado su firma diaria de opinión a hablar sobre la supuesta trama parapolicial por la que, presuntamente, distintos mandos y efectivos policiales urdieron una operación para sustraer información sobre la caja B del PP al extesorero Luis Bárcenas. Pero lo ha hecho a su más puro estilo, recuperando otra forma de referirse a dicha operación Kitchen con una suerte de título que bien valdría para una versión cinematográfica. Una en la que, presumiblemente, el propio Mariano Rajoy no aceptaría un cameo.

En esa línea, Alsina ha comenzado rememorando el episodio más extravagante que dejó aquel caso. "El 23 de octubre de 2013, un señor de Cuenca -Cuenca, España-, disfrazado de cura con maletín, llamó a la puerta de la casa de los Bárcenas, le fue franqueado el paso por la empleada, hizo llamar a la esposa, Rosalía Iglesias, se personó el hijo, Guillermo -que es cantante-, les contó que venía en nombre del obispado (y bla bla bla) pero a los veinte minutos sacó un arma, voceó 'se acabó el teatro', los amenazó, los maniató y les exigió que le entregaran los pendrive. ¿Qué pendrives? ¡Los pendrives de Bárcenas!", resumió el periodista.

Alsina apunta a para qué servirá el juicio de una operación que fue rebautizada por uno de los protagonistas

También recuerda Alsina que "el testimonio del falso cura en la investigación de la Kitchen fue descartado porque el forense (un segundo forense, no la que le examina en prisión) determinó, año 2020, que su estado mental impedía que pudiera prestar declaración. Un perturbado. Sin posible recuperación. La cabeza perdida, rayana en el delirio", deslizando con ironía que "qué le vamos a hacer".

Con todo, el director de 'Más de uno' señala que "lo que establecerá el juicio que hoy comienza es si la orden para conseguir los pendrives al margen del juez y colocándole a Bárcenas un chófer-topo tutelado por Villarejo -quién si no- fue de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. Si, no siendo suya, fue conocedor y consentidor de que se vulnerara la ley. Y si, por encima de él, cabe inducir que alguien más estuvo al tanto de lo que se tramó y se ejecutó".

Así, Alsina también ha recordado cuál es el perímetro legal en cuanto a los acusados e investigados en el marco del proceso, eso sí, antes de deslizar el nombre con el que el propio extesorero del PP llegó a rebautizar la operación Kitchen. "En la instrucción judicial, la posible responsabilidad terminó en el ministro y su secretario de Estado, pero declaró Luis Bárcenas ante el juez", ha indicado Alsina refiriéndose a la "operación 'proteger al camarada Rajoy'", que recuerda que "es otra forma -la fórmula Bárcenas- de llamar a la operación Kitchen".