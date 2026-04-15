La UE cambia las normas y anuncia una medida para frenar la competencia de China en el sector del metal

La Unión Europea ha decidido endurecer su política comercial en uno de los sectores más sensibles para su economía: el acero. Bruselas ha dado luz verde a un cambio de reglas que busca frenar el impacto de las importaciones baratas, especialmente procedentes de China, y dar oxígeno a una industria que lleva años perdiendo terreno.

La medida más llamativa es el aumento de los aranceles, que se duplicarán hasta alcanzar el 50 % en determinados casos.

El acuerdo, alcanzado entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros, llega en un momento delicado para el sector siderúrgico europeo. La combinación de altos costes energéticos, competencia global y caída de la demanda ha puesto en aprietos a muchos productores. Frente a ese escenario, la UE ha optado por reforzar su escudo comercial.

Desde Bruselas se insiste en que no se trata solo de proteger empleos o empresas concretas, sino de salvaguardar una industria considerada estratégica. El comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, ha subrayado que el acero es clave para la autonomía industrial del bloque. En su opinión, ignorar el exceso de producción global —que considera en niveles críticos— sería un error con consecuencias a largo plazo.

Menos margen para las importaciones

El endurecimiento no se limita a los aranceles. Otro de los pilares del acuerdo es la reducción significativa de las cuotas de importación libres de impuestos. A partir de ahora, ese volumen se recortará hasta unos 18,3 millones de toneladas anuales, aproximadamente la mitad de lo permitido hasta el momento.

Este límite no es casual. Corresponde al nivel de importaciones registrado en 2013, un año que las instituciones europeas toman como referencia antes de que el mercado comenzara a desequilibrarse. Según la UE, fue a partir de entonces cuando la sobreproducción global, impulsada en gran medida por China, empezó a distorsionar los precios y a presionar a los productores europeos.

El gigante asiático produce hoy más de la mitad del acero mundial, en parte gracias a políticas de apoyo estatal que permiten a sus empresas operar con costes más bajos. Este factor ha sido determinante para que el acero chino gane cuota en mercados internacionales, incluido el europeo.

Un cambio de modelo

Las nuevas reglas sustituirán al sistema actual, que penaliza con un arancel del 25 % las importaciones que superan ciertos cupos. Ese mecanismo tiene fecha de caducidad: expira a finales de junio. El nuevo marco, más restrictivo, pretende ofrecer mayor estabilidad a los productores europeos en un contexto de fuerte competencia.

Eso sí, no todos los países se verán afectados por igual. Los miembros del Espacio Económico Europeo —Islandia, Liechtenstein y Noruega— quedan fuera de estas medidas. La razón es su integración en el mercado interior europeo, que implica condiciones comerciales distintas.

Más allá de los detalles técnicos, el movimiento refleja un cambio de enfoque en la política comercial de la UE. Durante años, Bruselas apostó por una apertura progresiva de los mercados. Sin embargo, la presión de sectores industriales y el contexto geopolítico han empujado hacia una estrategia más defensiva.

Entre la protección y el riesgo

El debate, en cualquier caso, está lejos de cerrarse. Aunque la industria europea del acero recibe con alivio estas medidas, también existen dudas sobre sus efectos a medio plazo. Un aumento de aranceles puede proteger a los productores locales, pero también encarecer materias primas para otras industrias que dependen del acero, como la automoción o la construcción.

Además, existe el riesgo de tensiones comerciales con terceros países. China, principal objetivo indirecto de la medida, podría responder con represalias o llevar el caso ante organismos internacionales. Este tipo de conflictos no son nuevos, pero en el actual contexto global pueden escalar con mayor rapidez.

Por ahora, el acuerdo político alcanzado deberá pasar por los trámites formales antes de entrar en vigor. Tanto el Consejo como el Parlamento Europeo deben darle su aprobación definitiva. Si no hay sorpresas, el nuevo sistema comenzará a aplicarse en los próximos meses.

Con esta decisión, la Unión Europea lanza un mensaje claro: está dispuesta a intervenir con más contundencia para proteger sectores considerados estratégicos. La incógnita es hasta qué punto estas medidas serán suficientes para equilibrar el mercado o si, por el contrario, abrirán una nueva fase de tensiones comerciales en un escenario ya de por sí complejo.