La vida secreta de Milei o la "gran fachada" de contradicciones del candidato a presidir Argentina

Argentina se asoma este domingo al vacío para decidir si salta o pasa de largo. La segunda vuelta de las presidenciales enfrenta al ganador de la primera vuelta, el oficialista y peronista Sergio Massa, que obtuvo un inesperado 36,68% de los votos, y al azote político del momento, el economista libertario y ultraderechista Javier Milei, que quedó en segunda posición con un 29,89% de las papeletas.

Entre las propuestas de Milei más revolucionarias, a la par que delirantes, se encuentran dinamitar el Banco Central de Argentina, la dolarización de la economía o legalizar la venta de órganos y de niños. Su melena, su defensa a gritos de lo que defiende y sus insultos son ya seña de identidad de "El León", como le apodan sus seguidores y él mismo.

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaCxNy06GcGEWmitOD1j

Pero ese no fue su primer sobrenombre, en el instituto muchos le conocían como "El Loco", lo que lleva a nuevos planteamientos. ¿Quién es realmente Javier Milei y de dónde sale? El periodista de la revista argentina Noticias, Juan Luis González (Buenos Aires, 31 años), ha tirado del hilo de esas preguntas y todas sus derivadas en el libro El loco. La vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina (Planeta), que en España está disponible en su versión digital.

Dentro de sus rasgos y modos, el candidato también se ha jactado más de una vez en que todas sus decisiones las consulta con Conan, su gigantesco mastín al que quiere como a su propio hijo. Por si fuera poco, a la ecuación hay que añadir la aclaración de que su can murió en 2019, por lo que la comunicación la realiza a través de una médium.

González contesta por videollamada a El HuffPost desde Buenos Aires a una pregunta esencial:

Pregunta: ¿Milei es real o es un personaje?

Respuesta: Es 100% real. Lo que ves de Milei es que es un personaje extremadamente literal. Le preguntan por el mercado de niños y dice "Bueno, habría que ver..." en parte esa genuinidad es lo que hace que funcione. Él no es buen político, el político miente, él no miente. Es honesto. Dice lo que piensa, no hay personaje.

Y en ese punto, González apunta también a uno de los patinazos que el candidato Libertario ha tenido en las últimas semanas: "Hizo una cosa que creo que le afecta bastante: mintió. Milei no mentía, en el sentido de que todo lo que decía y estaba convencido... Podías rastrear toda una coherencia que tenía Milei. Él te explicaba todo con la lógica del mercado, incluso por ejemplo la venta de niños, de órganos... Pero cuando pasa esto de Bullrich..."

González se refiere a la alianza que "El Loco" selló tras la primera vuelta electoral con la candidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, que obtuvo el 23,83% de los votos. Esta es una de las primeras grietas que empiezan a explicitarse claramente en el corpus ideológico y político de Milei.

"Una gran fachada" y "plagiador en serie"

González señala que La Libertad Avanza y el propio Milei y sus formas no son mas que "una gran fachada". En su libro, el periodista disecciona el devenir de la trayectoria y la formación que ahora lidera el economista, y desde sus inicios empiezan a encontrarse las contradicciones.

"Se presenta como el anticasta y llega empujado a los medios y la política rodeado por Eurnekian, la sexta persona más rica del país", comenta el autor de El Loco, que se refiere al empresario argentino Eduardo Eurnekián, cuya riqueza se ha visto alimentada durante décadas a través de las concesiones públicas del Estado argentino: "Es alguien a quien el propio Milei llamaría empresaurio".

Duras acusaciones entre Massa y Milei en el debate de las presidenciales en Argentina El candidato del peronismo busca "enterrar definitivamente la grieta" en la segunda vuelta, mientras que el ultraderechista reclama "votar sin miedo" el 19 de noviembre.



De hecho, Milei habría sido apenas un peón televisivo del "empresaurio" frente a las presiones del Gobierno de Mauricio Macri. Pero el peón, una vez que entró en los platós de televisión, se descontroló. Pero los argumentos incendiarios más mediáticos de "El León", que se jacta de ser un gran seguidor de economistas como Milton Friedman o Adam Rutherford, distan mucho de ser originales. De hecho, son literalmente un copia y pega.

El capítulo del libro de González titulado El rincón del vago da buena cuenta de ello. Milei ha copiado nada menos que a organismos internacionales como el FMI o la OIT, investigadores mexicanos como Salvador Galindo Uribarri o, incluso, artículos de nada menos que Foment Treball Nacional, los empresarios catalanes.

¿Nueva política y rupturismo o arribismo y reacción fascista?

El siguiente piso de esa "gran fachada" se eleva hasta la estructura de LLA, que tuvo su germen en una formación anterior, el Partido Libertario, que ha sido completamente fagocitado por la actual formación... y sus compañeros de viaje, que nada o muy poco tienen que ver con el liberalismo económico o social.

Y es que, según se desprende de las páginas del libro de González, toda la estructura partidista y el impulso que ha tomado se deben en buena medida a una serie de alianzas que LLA ha tejido por todo el territorio argentino con partidos que ya se encontraban mínimamente implantados y que han tratado de servir de trampolín. Pero en ese proceso se han colado quintacolumnistas de todas las vertientes.

El ultraderechista Javier Milei. AFP via Getty Images

En Tucumán, el principal sostén de LLA es Ricardo Bussi, nada menos que el hijo de un genocida de la dictadura cívico-militar que asoló Argentina entre 1976 y 1983 y que dejó más de 30.000 desaparecidos. Aquel genocida es conocido por el infame dato de haber sido el único que ejecutaba a sus víctimas él mismo.

En esa misma línea, la que sería vicepresidenta si Milei llega al poder, Victoria Villaruel, descendiente de una estirpe de militares y apologista de la dictadura militar. No es de extrañar que el libertario haya calcado en los últimos meses el discurso de figuras de aquel periodo abyecto afirmando que lo que se vivió en Argentina fue "una guerra". Entre las ideas de Villaruel se encuentra acabar nada menos que con la ESMA (Escuela Superior Mecánica de la Armada), antaño centro de detención y torturas y hoy lugar de memoria a las víctimas y Patrimonio de la Humanidad. La política ha llegado a asegurar que Argentina necesita una ser gobernada por una "tiranía" a partir del 20 de noviembre.

González estima, además, que la introducción de semejantes argumentos en el debate público no es flor de un día: "Lo que me tiene inquieto es que Milei corrió la vara y la línea en lo que se puede decir y pensar [...]. Tengo 31 años, y nunca jamás, pero jamás de los jamases, había escuchado hablar en Argentina de la dolarización, de la venta de órganos, de esta reivindicación a la dictadura militar...".

Esta falta de estructuras sólidas ha sido aprovechada, incluso, por los rivales políticos del candidato libertario. Muchas de los acuerdos fueron urdidos desde LLA por la mano derecha de Kikuchi (personaje tratado un poco más adelante), Sebastián Pareja, que se encargó de cerrar listas de candidatos... con Malena Galmarini, que es nada menos que la esposa de Sergio Massa.

Por lo que se puede concluir, incluso, que parte de la estructura de LLA está nutrida de quienes se suponen sus adversarios frontales, que son los responsables de haber confeccionado listas a medida para asegurarse en muchos casos abandonos y desestabilizaciones si ganaba la opcion mileista.

"Eso hablalo con Kari"

La tercera altura de la fachada comienza a mezclar la vida personal de Milei y su ambición política. La investigación de González sobre los orígenes personales del candidato concluyen que no se le conocen muchas amistades, ni pareja, ni hijos. Y a relación con sus padres fue la mayor parte del tiempo tormentosa, cuando no explícita y físicamente violenta. En todo ese cúmulo de soledad, la única constante en la vida de "El León" es su hermana Karina, apodada "El Jefe" por su propio hermano, que le guarda una admiración absoluta.

Milei asegura que su camino a la presidencia fue dictado por Dios, pero siempre aclara que la elegida es Karina. "Esta revelación mesiánica que tuvo Milei, Dios le dijo que es Karina la elegida, que él es solamente su divulgador", cuenta González, que se remite además a una entrevista televisiva en la cual el propio economista se refirió, entre lágrimas, a su hermana como "Moisés" y a él mismo como "Aaron".

La figura de Karina, no es ni mucho menos accesoria en LLA. "La frase más escuchada en LLA es 'eso hablalo con Kari', mucha gente que ya ha hecho política no puede creer que esto pueda ser así", comenta González. Este periodista asegura que ha estado en contacto con empresarios que se han reunido con la hermana del presidenciable y que han salido sin poder creer el encuentro que acababan de tener. "Y entonces [el empresario] a las dos semanas me comentaba que era increíble, que Karina no tenía ni idea. Entonces trata temas de los que no conoce demasiado". Y añade: "Trata temas de los que no conoce demasiado". Todo el funcionamiento interno de LLA, según González, se rige por los designios de Karina, que es la que hace y deshace, mientras que Milei sería la cara pública del partido.

La otra figura que ha orbitado en torno a Milei en los últimos tiempos es la de Carlos Martínez, alias El monje negro o Kikuchi. En El Loco, González afirma que ha sido la única persona que entendió desde el principio que para acercarse a Milei había que ganarse a Karina. Con el tiempo, lo consiguió y hasta hace apenas unas semanas ambos se han encargado de poner y quitar cargos en la columna vertebral de LLA, el "armado", como se llama en Argentina.

Un "murmullo" inexistente

Milei llega a una cita crucial en la que tratará de tomar al asalto la Casa Rosada, la sede del Poder Ejecutivo argentino. Pero en la recta final ha sufrido no solo los tropiezos políticos que González exponía sobre el pacto con Bullrich. Milei se ha mostrado en algunos platós de televisión con signos de no encontrarse bien psicológicamente, siendo especialmente sonada una entrevista para el programa América en el que empezó a sufrir tics nerviosos, a mirar hacia arriba recurrentemente y a quejarse de un "murmullo" y un "bullicio" que le molestaba y no le dejaba expresarse correctamente.

Sin embargo, tal ruido no se aprecia, y los trabajadores del propio canal subieron vídeos del momento desde detrás de las cámaras para señalar que apenas había gente en el estudio y que reinaba el silencio.

Pero aun con sus alianzas con la clase política que critica, de haber crecido al calor del "empresaurio" Eurnekian, de proponer excentricidades como la venta de niños o de asegurar que todo lo consulta con su "hijo" Conan, Milei sigue siendo apoyado por una gran parte de los electores, algo que previsiblemente no cambiará de cara a la noche electoral, aún sin obtener la victoria frente a Massa.

Y es que, más allá de las formas y las propuestas, conviene no perder de vista el fondo de la cuestión, incide González, que asegura que buena parte del éxito de Milei se debe a la pandemia que "rompió" a muchos argentinos y alimento la crisis que sufren y que Massa, actual ministro de Economía no ha sabido contener.

Pero no, no es solo eso: "Yo creo que si no hubieran sido la pandemia y la inflación, igualmente la nueva derecha habría aparecido, porque lo que está cambiando es el capitalismo entero. La pandemia lo potenció el fenómeno, pero hay algo que está cambiando en todo el mundo y por eso va cambiando también la derecha".

El movimiento libertario del economista tiene sus ecos en España. Su discurso de la libertad total tiene su réplica en algunas consignas que se han escuchado en nuestro país por parte de políticos como Isabel Díaz Ayuso (Libertad o comunismo, por ejemplo, en las elecciones autonómicas del 4 de mayo de 2021), la cual, por otra parte, ha mostrado su apoyo a Milei. Además, "El Loco" está alineado internacionalmente con Vox, partido con el que ha colaborado e incluso intervenido en algunos de sus mítines y actos.

Este domingo Argentina decide si salta al vacío. Cuando los colegios electorales cierren, habrá que estar pendientes de cómo vaya el recuento en Buenos Aires y Córdoba, cuyo peso es especialmente importante al ser dos de los lugares más poblados del país. Habrá que ver si el rugido de "El León" se escucha con fuerza, o si por el contrario los votantes deciden, después de asomarse al vacío, darse la vuelta y seguir caminando.